Identifican a Cinco Bandas Criminales Dedicadas a Despojos de Viviendas en CDMX

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (CDMX), dio a conocer que existen cinco grupos delictivos que se dedican a despojos de inmuebles en la capital del país.

¿Cuáles son las cinco bandas de despojos en CDMX?

Autoridades capitalinas precisaron cuáles son las cinco bandas de criminales dedicadas a despojos en CDMX,:

Los Rodolfos

Cártel de Tláhuac

Unión Tepito

Anti-Unión

Los Malcriados 3AD de Lenin Canchola

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Gobierno de la CDMX Presenta la Estrategia contra el Delito de Despojo

Se informó que en la presente administración han sido detenidas 46 personas por el delito de despojo y se aclaró que la ciudadanía puede realizar sus reportes por medio del 911 o del teléfono 5553458120, dicha línea está habilitada para atender los casos de despojo en la Ciudad de México.

¿Qué hacer si se es víctima de despojo en la CDMX?

Entre las principales acciones que piden las autoridades está denunciar conductas sospechosas si alguna persona ingresa por la fuerza o de manera irregular a una propiedad.

En teoría, con la denuncia, la policía de cuadrante atenderá las llamadas de manera inmediata, que debería ser de menos de tres minutos.

Los agentes evaluarán si se acredita como violación de chapas o cerraduras, para la detención.

En los casos que no se acredite la flagrancia en el sitio, se hará presente una unidad especializada contra el despojo, que la conformarán la Secretaría de Gobierno y la Policía.

Decálogo contra el despojo en CDMX

Mantener en regla la documentación del inmueble. Registra tu inmueble y activa la alerta inmobiliaria del Registro Público de la Propiedad. Regularizar inmuebles heredados o intestados. Formalizar préstamo o renta de inmuebles. Conservar pruebas de la posesión, como recibos de luz o agua. Actuar de inmediato ante cualquier intento de ocupación. Presentar denuncia sin demora por delito de despojo en la Fiscalía General de Justicia. Conservar evidencias como fotos, videos o testimonios de documentos de propiedad. Asesorarse jurídicamente con profesionales de Derecho o con el Gobierno de CDMX. No firmar documentos relacionados con tu inmueble, sin asesoría jurídica.

HVI