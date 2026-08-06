Seguridad

Identifican a Cinco Bandas Criminales Dedicadas a Despojos de Viviendas en CDMX

En la actual administración han sido detenidas 46 personas en la capital del país por el delito de despojo

SSC-CDMX Identifica a Cinco Cárteles en la CDMX Dedicados a DespojosPablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Foto: X @PabloVazC

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