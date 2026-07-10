¿Habrá Despedida a la Selección Mexicana en el Ángel el 12 de Julio? Circulan Convocatoria

La invitación hace un llamado a los aficionados para agradecer el esfuerzo del combinado nacional durante su participación en el Mundial 2026

Miles de capitalinos observan el partido entre México e Inglaterra. Foto: CuartoscuroMiles de capitalinos observan el partido entre México e Inglaterra. Foto: Cuartoscuro
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