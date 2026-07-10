¿Habrá Despedida a la Selección Mexicana en el Ángel el 12 de Julio? Circulan Convocatoria

Tras la eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, comenzó a circular en redes sociales una convocatoria para que los aficionados se reúnan en el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, con el objetivo de brindar una despedida al equipo dirigido por Javier Aguirre.

La invitación, difundida por diversas cuentas en plataformas digitales, ha generado miles de reacciones y abre la posibilidad de una nueva concentración masiva de seguidores del Tricolor, luego de las multitudinarias celebraciones que se vivieron durante la Copa del Mundo.

¿Cuándo sería la despedida de la Selección Mexicana?

De acuerdo con la convocatoria que circula en redes sociales, la reunión está programada para:

Fecha: Domingo 12 de julio de 2026.

Hora: 17:00 horas.

Lugar: Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

Código de vestimenta: Playera de la Selección Mexicana.

La invitación hace un llamado a los aficionados para agradecer el esfuerzo del combinado nacional durante su participación en el Mundial 2026 y despedir al equipo con una muestra de apoyo.

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No obstante, la convocatoria no ha sido anunciada por la Federación Mexicana de Futbol ni por autoridades de la Ciudad de México, por lo que se trata de una iniciativa organizada y difundida por aficionados a través de redes sociales. Tampoco se ha informado oficialmente sobre un operativo especial de seguridad o actividades institucionales relacionadas con este encuentro.

En redes sociales también circula una convocatoria para realizar un festejo similar el próximo 19 de julio. Al igual que la anterior, esta es organizada por los aficionados del Tricolor.

¿Habrá cierres viales o medidas especiales?

Hasta ahora no existe un anuncio oficial sobre cierres de calles, desvíos o un operativo específico para el domingo 12 de julio derivado de esta convocatoria.

Sin embargo, debido a la posibilidad de una alta afluencia de personas, se recomienda a quienes planeen asistir mantenerse atentos a los avisos que emitan las autoridades capitalinas en caso de que se implementen medidas de movilidad o seguridad conforme se acerque la fecha.

AMP