¿Qué Pasó en la Línea A del Metro CDMX? Captan Fuego y Explosión en Vagón

Así captaron el momento exacto en el que ocurrió un incendio y explosión en un vagón de la Línea A del Metro CDMX; esto pasó

La explosión puso en alerta a los usuarios de la Línea A del Metro CDMXFoto: Especial
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