¿Qué Pasó en la Línea A del Metro CDMX? Captan Fuego y Explosión en Vagón

Una explosión e incendio provocó pánico entre los usuarios de la Línea A del Metro CDMX. Así dieron a conocer las imágenes del momento exacto del incidente; esto pasó.

A través de redes sociales, los pasajeros de la ruta que va de Pantitlán a La Paz dieron a conocer los videos en los que se observa cómo ocurrió el estallido. En las imágenes se aprecia cómo el fuego proviene de la zona de vías.

"Tranquilos, tranquilos", se escucha a una persona que trata de calmar a otros usuarios entre los gritos y la desesperación.

¿Por qué ocurrió la explosión en la Línea A del Metro CDMX?

En medio del caos por estos hechos, los usuarios pidieron a las autoridades que se brinden mejores condiciones al Sistema de Transporte Colectivo (STC), ya que aseguran que este tipo de accidentes pone en riesgo a los cientos de personas que usan todos los días el transporte.

Luego de darse a conocer los videos de la explosión e incendio en la Línea A del Metro CDMX, las autoridades del STC informaron que esto fue provocado por una ruptura de un hilo de una catenaria, debido a la tormenta eléctrica ocurrida el domingo 5 de julio.

"Durante el evento no se registraron personas lesionadas. En todo momento, el personal del Metro actuó conforme a los protocolos establecidos para brindar atención y orientación a las personas usuarias, así como para restablecer la operación del servicio", indicó.

Asimismo, refirió que el servicio se normalizó una vez concluidos los trabajos en la Línea A del Metro CDMX.

"Agradecemos atender en todo momento las indicaciones del personal del Sistema, ya que contribuyen a mantener una operación segura", concluyó.

EPP