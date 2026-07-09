¿Qué Pasó en la Línea 5 del Metro CDMX Hoy? Suspenden Servicio por Fuertes Lluvias

Temporalmente permanecen sin servicio las estaciones Misterios, Valle Gómez, Consulado, Eduardo Molina y Aragón

Anden de la Línea 5 del Metro CDMX. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoAnden de la Línea 5 del Metro CDMX. Foto: Cuartoscuro/ Archivo
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