¿Qué Pasó en la Línea 5 del Metro CDMX Hoy? Suspenden Servicio por Fuertes Lluvias

Debido a las fuertes lluvias registradas en la zona y para garantizar la seguridad en la operación, se implementó el servicio provisional en la Línea 5 del Metro CDMX, de Politécnico a La Raza y de Oceanía a Pantitlán.

Temporalmente permanecen sin servicio las estaciones Misterios, Valle Gómez, Consulado, Eduardo Molina y Aragón, informó el director general del Metro CDMX, Adrián Rubalcava.

Debido a las fuertes lluvias registradas en la zona y para garantizar la seguridad en la operación, implementamos servicio provisional en la Línea 5, de Politécnico a La Raza y de Oceanía a Pantitlán.

Temporalmente permanecen sin servicio las estaciones Misterios, Valle Gómez,… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) July 9, 2026

¿Cuáles son las alternativas tras suspensión de servicio?

Como alternativa de traslado, se presentan las líneas 4 y 6. Asimismo, se coordinó el apoyo con unidades de la RTP para atender el tramo sin servicio.

En tanto, personal del Metro CDMX trabaja para restablecer la operación en toda la línea en cuanto las condiciones lo permitan.

"Mantente atento a los canales oficiales del Metro para conocer las actualizaciones del servicio", añadió Rubalcava.

¿De dónde a dónde no hay servicio de trenes?

Debido a las fuertes lluvias registradas en la ciudad, la Línea 5 ofrece servicio provisional en dos tramos:

Politécnico a La Raza

Oceanía a Pantitlán

Por lo tanto, no se ofrece servicio de trenes entre las estaciones Aragón y Misterios.

#AvisoMetro: Debido a las fuertes lluvias registradas en la Ciudad, la Línea 5 ofrece servicio provisional en dos tramos:

- Politécnico a La Raza.

- Oceanía a Pantitlán.

No se ofrece servicio de trenes entre las estaciones Aragón y Misterios.

Se coordina con @RTP_CiudadDeMex el… — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 9, 2026

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