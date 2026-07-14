Celebra Francia su Fiesta Nacional con Desfile en Honor a Ucrania y los Europeos

Este martes con un desfile militar imponente, Emmanuel Macron en su último 14 de Julio como presidente de Francia, convirtió la avenida de los Campos Elíseos de París en una vitrina de unidad europea y homenaje a Ucrania.

Casi 6 mil 700 soldados a pie, 98 aviones, 31 helicópteros y 315 vehículos.

No habían desfilado antes, tantos militares entre el Arco de Triunfo y la plaza de la Concordia con motivo de la fiesta nacional, que conmemora la toma de la prisión de la Bastilla en 1789, al comienzo de la Revolución Francesa.

Volodimir Zelenski

Destacaba en la tribuna de honor, Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, quien fue aplaudido y a su llegada recibido con un abrazo por la primera dama Brigitte Macron y el primer ministro Sébastien Lecornu.

Junto a él había 24 jefes de Estado o de gobierno europeos, como el alemán Friedrich Merz, el español Pedro Sánchez, el polaco Donald Tusk, la danesa Mette Frederiksen y el primer ministro británico saliente Keir Starmer.

Contingentes de 35 países desfilaron y 25 militares ucranianos.

Se realizó un día después de una nueva cumbre en París de la "Coalición de Voluntarios" dispuesta a ayudar a Ucrania a largo plazo, algunos con el envío de soldados al terreno en cuanto se firme un alto al fuego con Rusia.

En la radio RTL, la ministra delegada de Defensa, Alice Rufo, explicó:

"Lo que desfila es una Europa (...) unida y decidida a apoyar a Ucrania frente a Rusia, una Europa segura de sí misma"

El desfile comenzó con la Patrulla de Francia, seguida de dos Mirage 2000 franceses, con copilotos ucranianos formados en Francia a bordo. También participaron aviones de diez países europeos.

Poderío militar de Francia

Emmanuel Macron quiso resaltar el poderío militar de Francia luego de 10 años de presidencia, durante los que el presupuesto de defensa se ha duplicado.

El lunes durante su tradicional discurso a las Fuerzas Armadas, aseguró:

"Los hechos están ahí y la historia juzgará"

Según Macron, antes del partido de la semifinal del Mundial entre España y Francia, se guardará un minuto de silencio por las víctimas del atentado cometido hace diez años en Niza con un camión que embistió a una multitud cuando salía de un espectáculo de fuegos artificiales.

El presidente Macron viajará a esta ciudad del sur, tras el desfile de París, para rendir homenaje a los 86 muertos y más de 400 heridos del ataque reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Con información de AFP.

LECQ