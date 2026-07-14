Celebra Francia su Fiesta Nacional con Desfile en Honor a Ucrania y los Europeos

Desfilaron contingentes de 35 países y 25 militares ucranianos. En la tribuna de honor destacó Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania

Desfile en Francia del 14 de Julio.Foto: Reuters

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Zelenski y líderes europeos en el desfile del 14 de Julio en París. Macron destaca el apoyo a Ucrania y la fuerza militar de Francia.

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