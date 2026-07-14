Marchas HOY 14 de Julio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 14 de julio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 5 concentraciones y 15 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este martes en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

11:30 Horas.

La Agrupación No Binaria de la Ciudad de México marchará de:

Hemiciclo a Juárez.

Con destino a la Dirección General del Registro Civil, en avenida Arcos de Belén 19, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Concentraciones

Álvaro Obregón

08:30 Horas.

Pensionados y Trabajadores del Centro Nacional de Control de Energía se concentrarán en:

Centro Nacional de Control de Energía, en Boulevard Adolfo López Mateos 2157, colonia Los Alpes, alcaldía Álvaro Obregón.

Cuauhtémoc

10:00 Horas.

El Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval”, A.C. se reunirá en:

Fiscalía General de la República, en Doctor Velasco 175, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc

12:00 Horas.

La Comunidad Estudiantil de la Escuela Nacional de Antropología e Historia se concentrará en:

Secretaría de Cultura, en Hamburgo 135, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 14 de julio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ