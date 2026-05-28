¿Se Cayó App BBVA? Esto Pasó con el Servicio Hoy 28 de Mayo 2026

Este jueves, 28 de mayo de 2026, usuarios de BBVA en México reportaron fallas en el servicio de la app. Te decimos qué pasó con el servicio.

De acuerdo con el sitio Downdetector, en las últimas 24 horas, varios usuarios han reportado fallas en el servicio de BBVA.

Del total de reportes, el 55% corresponde a la app; 17% a banca en línea y otro 17% a la banca móvil.

Mediante redes sociales, BBVA lamentó el inconveniente y explicó que se trata de una "intermitencia en la aplicación y Línea BBVA", pero que ya están trabajando para solucionarlo lo antes posible.

@Ada86753024 Lamentamos el inconveniente. En este momento presentamos una intermitencia en nuestra aplicación y Línea BBVA, pero ya estamos trabajando para solucionarlo lo antes posible. Te sugerimos intentarlo un poco más tarde. ¡Agradecemos mucho tu paciencia! — BBVA México Responde (@BBVARe_mx) May 28, 2026

Sugirió a sus clientes afectados intentar las operaciones “un poco más tarde” y agradeció por la paciencia.

Con información de N+.

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