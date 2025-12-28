¿Habrá Aumento en Beca de Preescolar-Primaria 2026? Últimos Días de Registro al Apoyo de $7,680

Llegamos a los últimos días de registro de la Beca Bienestar para preescolar y primaria y para todos los padres de familia que buscan un apoyo para niños de 3 a 14 años de edad, acá te decimos cómo hacer la inscripción a las becas de hasta 7,680 pesos en diciembre 2025 y si habrá un aumento en el pago de 2026.

Se vienen días de mucha actividad en cuanto a las Becas del Bienestar, pues en enero 2026 se abre el registro de la Beca Rita Cetina para primaria, por eso en una nota ya te dijimos cómo inscribir a tu hijo al programa social y la fecha en que llegará el momento para que se registren los niños de preescolar.

¿Habrá aumento en las Becas Bienestar para primaria y preescolar 2026?

El apoyo para niños de 3 a 14 años que tiene registro en diciembre es el programa Mi Beca para Empezar 2025, que se otorga a estudiantes que realizan sus estudios en escuelas públicas de la Ciudad de México (CDMX) durante el ciclo escolar 2025-2026.

Pese a que Mi Beca Para Empezar es un apoyo económico del Gobierno de la CDMX, para el 2026 no se tiene contemplado ningún aumento para los beneficiarios. Eso significa que cada alumno deberá recibir la siguiente cantidad de forma mensual, en una y en hasta diez ocasiones durante el actual ciclo escolar:

Mi Beca para Empezar preescolar: Da un pago mensual de 600 pesos , más 970 pesos (para 1° y 2° grado de preescolar) y 1,100 pesos (para 3°) por el apoyo anual de uniformes y útiles escolares.

, más (para 1° y 2° grado de preescolar) y (para 3°) por el apoyo anual de uniformes y útiles escolares. Mi Beca para Empezar primaria: Da un pago de 650 pesos al mes, más 1,110 pesos (para 1° a 5° de primaria) y 1,180 pesos (para 6°) por el apoyo de uniformes y útiles escolares.

¿Cómo hacer registro a la beca de preescolar y primaria en los últimos días de diciembre 2025?

Para hacer la inscripción a estas Becas para el Bienestar de la CDMX durante los días que le quedan al mes de diciembre, los padres de familia deben llevar a cabo los siguientes pasos:

Primero debes registrar a tu hijo en el portal oficial de Mi Cuenta Llave CDMX , en caso de no tenerla puedes crearla por medio de este enlace .

, en caso de no tenerla puedes crearla por medio de este . Luego, haz el registro en la plataforma, cuyo link es registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx/.

En el botón de color verde selecciona "Registro de Tutor", ahí, sube una foto en formato jpg o un en PDF de la identificación oficial, no debe tener más de 4 mb de tamaño.

Ingresa los datos que solicita del estudiante en el apartado llamado "Registro de Beneficiario".

Guarda el comprobante de registro. Para descargarlo, es en la plataforma de la beca, dentro da clic en el ícono de flecha que está en el lado derecho y el sistema te lo dará de forma automática.

El última día de registro a la Mi Beca Para Empezar preescolar y primaria es el 31 de diciembre 2025. De ahí, los aspirantes deberán esperar para ver si formarán parte del programa social. En caso de ser aceptados, los nuevos beneficiarios cobrarán el retroactivo de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, el apoyo anual de uniformes y útiles escolares y los correspondiente al mes de enero 2026.

