Requisitos de Mi Derecho Mi Lugar para Registro ECOEMS 2026: ¿Quiénes Deben Sacar Llave MX?

Mi Derecho Mi Lugar ha abierto el registro de ECOEMS 2026 este martes 17 de marzo 2026. Durante casi un mes estará disponible la inscripción para solicitar un espacio en escuela de media superior en la Zona Metropolitana del Valle de México. En N+ te compartimos, uno por uno, cuáles son los requisitos y quiénes deben sacar su cuenta en Llave MX.

Y es que como te dimos a conocer previamente, a partir de esta fecha se abre el registro en línea, a través del sitio web miderechomilugar.gob.mx, para que aspirantes a iniciar estudios de Educación Media Superior en alguno de los planteles ubicados la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México se enlistan para participar en el Proceso de Asignación.

Por segundo año consecutivo, luego de la eliminación del COMIPEMS, el Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (ECOEMS) es el nuevo sistema y examen de asignación. Para poder llevar a cabo satisfactoriamente el registro, las y los estudiantes deben contar con su cuenta de Llave MX.

¿Cuáles son los requisitos para el registro en Mi Derecho Mi Lugar 2026?

De acuerdo con la convocatoria de ECOEMS, desde este martes 17 de marzo y hasta el 14 de abril de 2026 se realizará la fase de registro en el sitio web: https://www.miderechomilugar.gob.mx/.

En dicha plataforma, las y los aspirantes deben de cumplir con los siguientes pasos:

Generar su Llave MX

Validar sus datos personales (CURP, domicilio, número telefónico y correo electrónico).

Para el caso de las y los aspirantes egresados, subir al Sistema de Registro el archivo electrónico de su Certificado de Educación Secundaria, en caso de que sus datos de certificación de la educación secundaria no sean reportados por la autoridad educativa correspondiente.

Contestar la encuesta de datos generales.

Elegir la modalidad para participar en el Proceso de Asignación.

Te recordamos que las modalidades de registro son las siguientes tres:

Aspirantes que únicamente elijan instituciones que garantizan el acceso directo y equitativo (sin examen). Aspirantes que elijan solamente instituciones que aplican examen para asignar sus espacios educativos. Aspirantes que elijan instituciones que garantizan el acceso directo, y equitativo (sin examen) y que ambién elijan instituciones que aplican examen.

¿Quiénes deben de sacar la cuenta de Llave MX?

Debido a que este proceso se da en el cambio entre el nivel básico y medio superior, puede ser que muchos padres y tutores busquen acompañar a las y los alumnos, pero deben de saber que la cuenta de Llave MX debe ser de las y los aspirantes, no de los padres.

Por ello, quienes deben crear su cuenta de identidad digital nacional que busca facilitar trámites federales, son los estudiantes.