¿SEP Suspende Clases el Viernes 20 de Marzo 2026? Próximo Puente en Calendario Escolar

Después de cuatro días de descanso para millones de personas, hay dudas de cuándo es el próximo fin de semana largo y si coincide con una fecha destacada en el calendario escolar de la SEP 2025-2026. En N+ te decimos cuándo es el próximo puente, así como si se suspenden clases el viernes 20 de marzo 2026.

Si tienes hijos o familiares que estudian el nivel básico, seguramente disfrutaste del viernes y lunes de asueto, pero, como debes saber, el próximo 21 de marzo se conmemora el Natalicio de Benito Juárez, una de las fechas más importantes en el calendario cívico en México.

Por ello, aunado a una marca especial en el calendario SEP, aclaramos las dudas que podrían suscitarse sobre las fechas de descanso previas a las vacaciones de Semana Santa, que están a la vuelta de la esquina.

Video: SEP Puebla Destituye a Diez Funcionarios por Entrega Irregular de Plazas

¿SEP suspende clases el viernes 20 de marzo 2026?

El próximo 21 de marzo se conmemora el natalicio de Benito Juárez, uno de los expresidentes de México más reconocidos por su labor en la separación entre el Estado y la Iglesia. Es por ese motivo que puede haber preguntas acerca de si habrá un nuevo día de suspensión de actividades escolares.

Y es que a estas dudas que podrían surgir alrededor de la fecha de relevancia histórica, también destaca una particularidad en el calendario escolar: si observas las líneas de marzo, podrás ver negritas en el viernes 20 de marzo 2026. ¿Esto significa que se suspenden las clases? ¿Qué representan los números en negritas?

Para tristeza de muchas personas, no. Este viernes 20 de marzo no se suspenden las clases, debido a que el puente por el día festivo se recorrió al lunes 16 de marzo 2026, como se estipuló en la reforma a la Ley Federal del Trabajo en el año 2006, en la que tres días festivos se recorrieron al lunes previo inmediato.

No obstante, en el calendario SEP se destaca el viernes 20 de marzo 2026 como día conmemorativo o de reflexión, que son fechas destinadas a promover la reflexión, identidad nacional y el análisis de hechos históricos significativos, a menudo acompañados de actividades especiales.

¿Cuándo es el próximo puente en el calendario escolar SEP 2025 a 2026?

Si nos apegamos de manera estricta al calendario de la SEP, el próximo puente se realizará el viernes 27 de marzo, que se suspenden las clases debido a Consejo Técnico Escolar, pero debido a que el siguiente lunes, es de vacaciones, entonces se puede pensar que estas comienzan desde el viernes.

Posteriormente, el calendario marca el 1 de mayo como el próximo puente, que es día festivo por la conmemoración del Día del Trabajo.

Video: Usuarios Esperan Apertura del Metro por Día Festivo Hoy 16 de Marzo de 2026

Historias recomendadas:

Registro Apoyo Bienestar de 0 a 29 Años: ¿En Qué Estados Hay Inscripción a la Pensión de $3,300?

Resultados Lotería Nacional Hoy 17 de Marzo 2026: Lista y Ganador Premio Mayor de Sorteo 4006

