Resultados Lotería Nacional Hoy 17 de Marzo 2026: Lista y Ganador Premio Mayor de Sorteo 4006

​Esta semana del mes se realizan varios juegos que ponen en la tómbola millones de pesos. Es momento de consultar los resultados de la Lotería Nacional de hoy 17 de marzo 2026, por eso en N+ te mostramos el boleto que cayó con el número ganador del premio mayor y la lista de ganadores del Sorteo Mayor 4006 de este martes.

Esta semana se realizaron diversos sorteos tradicionales de la Lotería Nacional y, si te perdiste alguno, en una nota te mostramos los resultados del Sorteo Zodiaco 1738. De igual forma te presentamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Superior 2876, así como dónde cayó el premio mayor, que fue de 17 millones de pesos.

Video: Resultado Premio Mayor Sorteo Zodiaco 1738 de la Lotería Nacional Hoy 15 de Marzo del 2026

¿A qué hora es el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional hoy?

El sorteo de la Lotería Nacional de este martes 17 de marzo de 2026 se realiza a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) en el edificio Edison.

Además de los juegos tradicionales, también se realizan los electrónicos del Melate, el Tris, Gana gato y Chispazo Clásico hoy.

El Sorteo Mayor se lleva a cabo en 3 series y ofrece un total de 66 millones 99 mil pesos repartidos en 18 mil 760 premios.

Nota relacionada: Sorteo Mayor de la Lotería Nacional Conmemorará Aniversario de Fundación de Teziutlán, Puebla

¿Qué número ganó el premio mayor del Sorteo Mayor 4006?

Los resultados de la Lotería Nacional de hoy 17 de marzo 2026 se dieron a conocer a partir de las 20:00 horas desde el Edificio Edisson, ubicado en la Ciudad de México. En N+ te compartimos la transmisión en vivo, para que puedas seguir los resultados en tiempo real.

El número ganador del premio mayor fue el , que obtiene una suma de 21 millones de pesos. El segundo lugar, que tampoco obtiene una cantidad despreciable, pues se trata de 2 millones 550 mil pesos, fue para el boleto.

¿Cuáles son los resultados de la Lotería Nacional 17 de marzo 2026?

Los participantes que no pudieron seguir la transmisión en vivo del sorteo por el Aniversario de la Fundación de Teziutlán, a continuación les dejamos la lista de premios del Sorteo Mayor 4006 de este martes:

El número 32394 obtiene premio de 21,000,000.00 pesos

El número 21284 obtiene premio de 2,550,00.00 pesos

El número 34912 obtiene premio de 900,000.00 pesos

El número 12395 obtiene premio de 240, 000.00 pesos

El número 08652 obtiene premio de 240, 000.00 pesos

El número 40318 obtiene premio de 240,000.00 pesos

El número 47910 obtiene premio de 240,000.00 pesos

El número 16705 obtiene premio de 120,000.00 pesos

El número 23221 obtiene premio de 120,000.00 pesos

El número 25776 obtiene premio de 120,000.00 pesos

El número 27511 obtiene premio de 120,000.00 pesos

El número 09445 obtiene premio de 120,000.00 pesos

¿Cómo ver la lista de premios del Sorteo Mayor de hoy martes con los resultados?

La lista completa de números ganadores del Sorteo Mayor 4006 se puede checar en el siguiente enlace. Solo hay que seleccionar la fecha del juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible.

Para los que deseen comprobar boleto de la Lotería Nacional de hoy 17 de marzo 2026, solo tiene que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto.

En la parte de "Producto" busca el que dice "Mayor".

Selecciona la fecha del sorteo en que participaste.

Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

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