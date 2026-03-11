Nuevo Millonario: ¿Dónde Cayó el Premio Mayor de Lotería Nacional 10 de Marzo? Busca Tu Cachito

Este martes 10 de marzo de 2026, la Lotería Nacional celebró el Sorteo Mayor 4005, en homenaje al 91 Aniversario del Diario de Puebla, y en caso de que hayas comprado un cachito, acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de 21 millones de pesos y cómo consultar la mascarilla con la lista de ganadores millonarios.

Premios del Sorteo Mayor 4005 de Lotería Nacional 10 de marzo

El premio mayor de la Lotería Nacional del 10 de marzo de 2026 fue de 21 millones de pesos y para obtenerlo es necesario comprar las tres series del mismo número, las cuales suelen venderse en diferentes agencias expendedoras del país o en medios electrónicos.

Cada serie cuenta con 20 cachitos y el costo de cada uno es de 30 pesos, por lo cual en caso de comprar solo un boleto con el número ganador, es posible llevarse hasta 350 mil pesos. Estos son los demás premios que se pueden ganar:

Primer lugar: 21 millones de pesos para tres series Segundo lugar: 2.55 millones de pesos para tres series Tercer lugar: 900 mil pesos para tres series 4 ganadores de 240 mil pesos para tres series 5 ganadores de 120 mil pesos para tres series

El Sorteo Mayor se hace los días martes y participan 60 mil números que van del 00001 al 60,000, los cuales se dividen en tres series. Esta rifa ofrece una bolsa total de más de 66 millones de pesos repartidos en 18,760 premios.

¿Dónde cayó el premio mayor de Lotería Nacional 10 de marzo?

El billete ganador del Sorteo Mayor 4005 salió con el número 36260, el cual se llevó el premio mayor de 21 millones de pesos en sus tres series, las cuales se vendieron en diferentes lugares de México. Así se distribuyeron estos billetes:

La Serie 1 fue entregada para su venta al Expendio Local No. 1027, a cargo de LOTOPRO, S.A. de C.V., ubicado en Av. Ribera de San Cosme No. 90, Local “B” y “C”, Col. San Rafael en CDMX .

. La Serie 2 se vendió en la Agencia Expendedora en Acapulco de Juárez, Guerrero .

. La Serie 3 se distribuyó a través de medios electrónicos.

El segundo premio de la Lotería Nacional del 10 de marzo de 2026 fue para el 'cachito' con el número 52991, que se llevó 2.55 millones de pesos para las tres series, las cuales se vendieron de la siguiente manera a lo largo del país:

Las Series 1 y 2 se vendieron en la Agencia Expendedora en Delicias, Chihuahua.

La Serie 3 se puso a la venta a través de medios electrónicos.

Por último, el tercer gran premio del Sorteo Mayor 4005 se llevó 900 mil pesos para las tres series y fue para el billete de lotería con el número 27311, el cual cayó en los siguientes lugares, en los que cada ganador pudo llevarse hasta 300 mil pesos:

La Serie 1 fue entregada para su venta por conducto de la Subgerencia Expendedora.

La Serie 2 se puso a la venta en el Expendio Local No. 866, ubicado en Calz. las Armas Norte No. 100, Local 1, 3er Callejón de Armas y Aquiles Serdán, Col. San José Puente de Vigas en el Estado de México .

. La Serie 3 se vendió a través de medios electrónicos.

¿Cómo buscar mi cachito de Lotería Nacional 10 de marzo?

Para comprobar directamente si tienes un boleto ganador de algún premio del Sorteo Mayor 4005 de la Lotería Nacional 10 de marzo de 2026, debes seguir estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Mayor". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 10 de marzo 2026. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar. También se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

De igual forma, puedes consultar la mascarilla del Sorteo Mayor 4005 en PDF con la lista completa de premios, aproximaciones, centenas, terminaciones y ganadores la puedes checar en este enlace: www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/mayor/mayor4005.pdf.

En este documento que comparte la Lotería Nacional, debes buscar el número del billete que compraste. Si aparece estará acompañado con la cifra del premio en pesos, si no aparece significa que no ganaste nada.

