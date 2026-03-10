Resultados Lotería Nacional Hoy En Vivo: Ganadores del Sorteo Mayor 4005 del 10 de Marzo 2026

Como cada martes, se celebra el Sorteo Mayor 4005 que entrega 21 millones de pesos como Premio Mayor y hoy celebra el 91 aniversario del Periódico Digital 'Independiente' de Puebla. Por lo que si compraste 'cachito', en N+ te compartimos la lista completa con los números ganadores de la Lotería Nacional (Lotenal) de este 10 de marzo de 2026, así como los premios que obtuvieron.

Si bien el Sorteo Mayor 4005 se celebra esta noche en el Teatro de la Lotería Nacional, ubicado en la colonia Guerrero de la Ciudad de México, también puedes seguir la transmisión en vivo a través del canal de Youtube de la Lotenal.

Recuerda que el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional se lleva a cabo en tres series y ofrece un total de 66 millones 99 mil pesos, repartidos en 18 mil 760 premios, que te puedes ganar si compras un cachito de 30 pesos o las tres series por mil 800 pesos.

Si te perdiste la edición del pasado martes, te compartimos los resultados del Sorteo Mayor 4004, así cómo dónde cayó el Premio Mayor de 21 millones de pesos. Si estás pensando en tentar a la suerte, éste es el Calendario de Sorteos de Marzo 2026.

¿Dónde ver el Sorteo Mayor 4005 de Lotería Nacional en vivo hoy 10 de marzo 2026?

Para todas aquellas personas que no pueden acudir al Teatro de la Lotería Nacional hoy, se habilitó en el canal de Youtube de la Lotería Nacional (Lotenal) una transmisión en vivo para seguir minuto a minuto el desarrollo del Sorteo Mayor 4005 de este martes 10 de marzo.

Si bien el sorteo da inicio en punto de las 20:00 horas, la transmisión se activa desde una hora antes, para ver los preparativos de las urnas donde están contenidos los números ganadores de la noche.

Para poder ver en vivo el Sorteo Mayor 4005 de la Lotería Nacional, debes seguir los siguientes pasos:

Entra al canal de YouTube de la Lotería Nacional Ubica el apartado de Sorteos Tradicionales Ubica la pestaña 'En Directo' Da clic en el video "Sorteo Mayor 4005 "91° Aniversario del Diario de Puebla"

Resultados Lotería Nacional Hoy 10 de marzo 2026: Lista de Ganadores del Sorteo Mayor 4005

Recuerda que el Sorteo Mayor se celebra todos los martes y entrega un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series. Por lo que si no puedes seguir en directo la transmisión de la Lotenal, a partir de las 20:00 horas en este apartado hallarás el listado completo con todos los ganadores de la noche, así como los premios que obtuvieron.

¿Cómo saber si gané la Lotería Nacional hoy 10 de marzo 2026?

Si le apostaste a algún número y compraste un 'cachito', no se te olvide verificar sí éste resultó premiado. Los 'Niños Gritones' de la Lotería Nacional son los encargados de anunciar a los ganadores durante la transmisión en vivo, sin embargo puedes consultar si estás entre los ganadores con los siguientes métodos:

Lista de Premios: Se puede hallar en expendios de la Lotería Nacional al día siguiente del sorteo, así como consultarla de manera virtual Verificador de Cachitos: En esta herramienta puedes consultar el número de cachito y colocar la fecha en la que se celebró el Sorteo en el que participaste. Redes sociales: Ya sea mirar la transmisión por Youtube, o consultar la pizarra en Facebook con los resultados. Agente de ventas: Puedes solicitarle información sobre los números ganadores del Sorteo en el que participaste o pedirle que ingrese tu boleto a la máquina de la Lotería Nacional.



