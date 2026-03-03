Ganadores de Lotería Nacional Hoy En Vivo: Resultados Sorteo Mayor 4004 del 3 de Marzo 2026

¿Y si hoy es tu día de suerte? Como cada martes, hoy se celebra el Sorteo Mayor 4004 que entrega 21 millones como Premio Mayor y que en esta ocasión celebra el 80 aniversario del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Para que no te quedes sin conocer tu fortuna, en N+ te damos a conocer la lista completa de números ganadores de la Lotería Nacional (Lotenal) de este 3 de marzo de 2026.

Y aunque el Sorteo Mayor 4004 se celebra a las 20:00 horas de este martes en el Teatro Lotería Nacional de Ciudad de México, también se puede seguir la transmisión en vivo a través de Youtube.

Así que si compraste 'cachito' para el sorteo de la Lotería Nacional de Hoy, no te olvides de sintonizar el canal. Allí los "Niños Gritones" dan a conocer la lista completa de números ganadores de la noche.

Dado el interés que genera el abanico de juegos de la Lotería Nacional, te compartimos cuáles son las fechas en las que habrá sorteos en marzo de 2026. Así como los ganadores del primer Sorteo Zodiaco del mes, que rindió homenaje a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Cómo y dónde ver el Sorteo Mayor 4004 en vivo hoy 3 de marzo 2026?

Tal como te mencionamos, se podrá seguir el Sorteo Mayor 4004 completamente en vivo a través de la cuenta de YouTube de la Lotería Nacional (Lotenal). Aunque la transmisión inicia una hora antes, el concurso arranca en punto de las 20:00 horas de este martes 3 de marzo.

Para poder seguir el listado de números ganadores de hoy, debes ubicar la pestaña "en directo" en la cuenta de YouTube de la Lotería Nacional y allí el video con la leyenda "Sorteo Mayor 4004: Aniversario del Colegio de Ingenieros Civiles de México".

Recuerda que el premio mayor se lleva 21 millones de pesos en tres series, mientras que el premio por cada una de éstas es de 7 millones.

Resultados Lotería Nacional hoy 3 de marzo 2026: Números Ganadores Sorteo Mayor 4004

En caso de que no puedas seguir la transmisión en vivo de la Lotería Nacional, en este apartado hallarás la lista completa de números ganadores del Sorteo Mayor 4004 a partir de las 20:00 horas, así como los premios que obtuvieron.

Recuerda que el Sorteo Mayor se celebra los días martes y se lleva a cabo en tres series que ofrecen un total de 66 millones 99 mil pesos, repartidos en 18 mil 760 premios.

¿Cómo saber si gané la Lotería en el Sorteo Mayor de hoy 3 de marzo 2026?

Si compraste 'cachito' para el Sorteo Mayor de hoy, y escuchaste que los Niños Gritones de la Lotería nombraron tu número durante la transmisión de hoy, puedes comprobar si tu cachito está entre los premiados con cualquiera de los siguientes 4 métodos:

Lista de Premios: Se puede hallar en expendios de la Lotería Nacional al día siguiente del sorteo, así como consultarla de manera virtual

Se puede hallar en expendios de la Lotería Nacional al día siguiente del sorteo, así como consultarla de manera virtual Verificador de Cachitos: En esta herramienta puedes consultar el número de cachito y colocar la fecha en la que se celebró el Sorteo en el que participaste.

En esta herramienta puedes consultar el número de cachito y colocar la fecha en la que se celebró el Sorteo en el que participaste. Redes sociales: Ya sea mirar la transmisión por Youtube, o consultar la pizarra en Facebook con los resultados.

Ya sea mirar la transmisión por Youtube, o consultar la pizarra en Facebook con los resultados. Agente de ventas: Puedes solicitarle información sobre los números ganadores del Sorteo en el que participaste o pedirle que ingrese tu boleto a la máquina de la Lotería Nacional.

