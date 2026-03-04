¿Dónde Cayó el Premio Mayor de Lotería Nacional del 3 de Marzo? Ganador de 21 Millones de Pesos

Se realizó el Sorteo Mayor 4004 dedicado al 80 aniversario del Colegio de Ingenieros Civiles de México A.C. y en caso de que hayas comprado un boleto, acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de Lotería Nacional del 3 de marzo 2026 y cómo buscar tu boleto en la lista completa de ganadores.

El Salón de Sorteos en CDMX vivió una nueva rifa, y si no pudiste verla en vivo, en una nota previa te traemos los resultados de la Lotenal con la lista de ganadores. También puedes consultar los del Sorteo Zodiaco 1736 y la lista de billetes premiados del Superior 2874.

¿Cuáles son los premios del Sorteo Mayor 4004 de Lotería Nacional?

El premio mayor de la Lotería Nacional del 3 de marzo 2026 fue de 21 millones de pesos y para obtenerlo es necesario comprar las tres series del mismo número, las cuales suelen venderse en diferentes agencias expendedoras del país o en medios electrónicos.

Video. ¿Qué Número y Dónde Cayó el Premio del Sorteo Mayor 4004 Lotería Nacional?

Cada serie cuenta con 20 cachitos y el costo de cada uno es de 30 pesos, por lo cual en caso de comprar solo un boleto con el número ganador, es posible llevarse hasta 350 mil pesos. Estos son los demás premios que se pueden ganar:

Primer lugar: 21 millones de pesos para tres series Segundo lugar: 2.55 millones de pesos para tres series Tercer lugar: 900 mil pesos para tres series 4 ganadores de 240 mil pesos para tres series 5 ganadores de 120 mil pesos para tres series

Noticia relacionada. ¿Dónde Cayó Premio Mayor de Lotería Nacional del Sorteo Zodiaco Especial 1735? Checa Tu Cachito

El Sorteo Mayor se hace los días martes y participan 60 mil números que van del 00001 al 60,000, los cuales se dividen en tres series. Esta rifa ofrece una bolsa total de más de 66 millones de pesos repartidos en 18,760 premios.

¿Dónde cayó el premio mayor de Lotería Nacional 3 de marzo?

El billete ganador del Sorteo Mayor 4004 salió con el número 13506, el cual se llevó el premio mayor de 21 millones de pesos en sus tres series, las cuales se vendieron en diferentes lugares de México. Así se distribuyeron estos billetes:

La Serie 1 fue entregada para su venta por conducto de la Subgerencia Expendedora.

La Serie 2 fue entregada para su venta por conducto de la Subgerencia Expendedora al C. Rogelio Mendoza Vázquez.

La Serie 3 se distribuyó a través de medios electrónicos.

El segundo premio de la Lotería Nacional del 3 de marzo de 2026 fue para el 'cachito' con el número 28541, que se llevó 2.55 millones de pesos para las tres series, las cuales se vendieron de la siguiente manera a lo largo del país:

La Serie 1 fue entregada para su venta por conducto de la Subgerencia Expendedora al C. Guillermo Medina Consuelos.

Las Series 2 y 3 se pusieron a la venta a través de medios electrónicos.

La Serie 3 se puso a la venta a través de medios electrónicos.

Noticia relacionada. Lotería Nacional: Resultados del Sorteo Zodiaco Especial 1735 del 25 de Febrero 2026

Por último, el tercer gran premio del Sorteo Mayor 4004 se llevó 900 mil pesos para las tres series y fue para el billete de lotería con el número 47187, el cual cayó en los siguientes lugares, en los que cada ganador pudo llevarse hasta 300 mil pesos:

La Serie 1 se vendió en la Agencia Expendedora en Orizaba, Veracruz .

. La Serie 2 se puso a la venta en la Agencia Expendedora en Veracruz, Veracruz .

. La Serie 3 se vendió a través de medios electrónicos.

¿Cómo buscar mi boleto de Lotería Nacional?

Para comprobar directamente si tu cachito fue ganador de algún premio del Sorteo Mayor 4004 de la Lotería Nacional 3 de marzo de 2026, debes seguir estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Mayor". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 3 de marzo 2026. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar. También se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

De igual forma, puedes consultar la mascarilla del Sorteo Mayor 4004 en PDF con la lista completa de premios, aproximaciones, centenas, terminaciones y ganadores la puedes checar en este enlace: www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/mayor/mayor4004.pdf.

En este documento que comparte la Lotería Nacional, debes buscar el número del billete que compraste. Si aparece estará acompañado con la cifra del premio en pesos, si no aparece significa que no ganaste nada.

Historias recomendadas