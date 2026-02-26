¿Dónde Cayó Premio Mayor de Lotería Nacional del Sorteo Zodiaco Especial 1735? Checa Tu Cachito

Se realizó el Sorteo Zodiaco Especial 1735 de la Lotería Nacional este miércoles por el Día de la Lengua Materna, que estaba programado para llevarse a cabo el pasado domingo 22 de febrero de 2026, y acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de 11 millones de pesos y cómo checar si tu cachito ganó algún premio.

Luego de que se pospusiera por la violencia que se registró en México, este miércoles se hizo la rifa de Lotenal y en caso de que te la hayas perdido, en una nota previa te traemos los resultados de la Lotería Zodiaco Especial, así como los Sorteo Mayor 4003, realizado el 24 de febrero y los lugares donde salió el billete ganador.

¿Cómo ganar el premio mayor del Sorteo Zodiaco Especial 1735?

El Sorteo Zodiaco Especial se realiza un domingo al mes y participan 120 mil números o billetes que van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco y se divide en 1 serie. La bolsa total que se juega es de 43 millones 384 mil 300 pesos repartidos en 22,622 premios diferentes.

De esta manera, comprando una serie del Sorteo Zodiaco Especial puedes ganar el monto total del premio mayor de 11 millones de pesos, mientras que con un cachito tienes la oportunidad de ganar hasta 550 mil pesos. Estos son los premios que se entregan a una sola serie:

Premio Mayor: 11 millones de pesos para una serie única Dos segundos lugares: 1.5 millones de pesos Dos terceros lugares: 400 mil pesos 2 ganadores de 200 mil pesos 2 ganadores de 140 mil pesos 2 ganadores de 120 mil pesos 3 ganadores de 100 mil pesos

¿Dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional?

El número ganador del Sorteo Zodiaco Especial 1735 fue Géminis 0786, el cual se llevó el premio mayor de 11 millones de pesos. La serie única de este boleto se vendió en el Expendio Foráneo en Cancún, Quintana Roo.

Los dos ganadores de los segundos premios de la Lotería Nacional 22 de febrero 2026 de 1.5 millones de pesos cada uno, fueron los boletos Escorpión 6795 y Piscis 6082, los cuales cayeron de la siguiente manera:

Escorpión 6795 . La serie única se puso a la venta en la Agencia Expendedora en Villahermosa, Tabasco .

. La serie única se puso a la venta en la Agencia Expendedora en . Piscis 6082. Se vendió a través de canales electrónicos.

Por último, se rifaron otros dos terceros premios de 400 mil pesos en el Sorteo Zodiaco Especial 1735 y los ganadores fueron para los boletos Escorpión 8543 y Escorpión 4376, los cuales se vendieron en su única serie de la siguiente manera:

Escorpión 8543 . La serie única se puso a la venta en la Agencia Expendedora en La Paz, Baja California Sur .

. La serie única se puso a la venta en la Agencia Expendedora en . Escorpión 4376. Este boleto se puso a la venta en la Agencia Expendedora en León, Guanajuato.

En caso de que desees consultar la lista oficial de premios, aproximaciones, centenas y terminaciones que resultaron ganadores del Sorteo Zodiaco Especial 1735 de la Lotería Nacional este 22 de febrero 2026, puedes hacerlo en este PDF: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/zodiaco/zodiaco1735.pdf

¿Cómo checar si tu cachito de Lotería Nacional ganó un premio?

Para comprobar directamente si tu cachito fue ganador de algún premio directo o por aproximación del Sorteo Zodiaco Especial 1735 de la Lotería Nacional 22 de febrero 2026, debes seguir estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Sorteo Zodiaco Especial". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 22 de febrero. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar. También se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

