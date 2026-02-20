Cae en Veracruz el Premio de 17 MDP del Sorteo Superior de la Lotería Nacional 2783

La noche de este viernes 20 de febrero se efectuó el sorteo superior de la Lotería Nacional en su edición número 2873, el cual celebró el día del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana.

En punto de las 8 de la noche se realizó esta edición del sorteo de la Lotería Nacional, el cual contó con un premio mayor garantizado de 17 millones de pesos dividido en dos series, donde resultó ganador el número 34175 la serie número 1 fue remitida para su venta a la Ciudad de México expendio local Número 172, la serie número 2 fue dispuesta para su venta a la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz.

El segundo premio contó con un monto de $1,440,000 pesos de igual fue dividido en dos series, resultando ganador el número 10705, la serie número 1 de este premio fue dispuesta para su venta a la ciudad de Cuernavaca, Morelos y su serie número dos fue dispuesta para su venta mediante canales electrónicos.

Los premios de reintegros son a los billetes con terminaciones en 5 y 5. Felicitaciones a los afortunados ganadores.

Otra ocasión que cayó el premio mayor en el sur de Veracruz

Fue el pasado domingo 18 de Enero se efectuó el sorteo zodiaco especial de la Lotería Nacional en su edición número 1731, el cual fue para conmemorar el 75 aniversario del SITATYR.

En punto de las 8 de la noche se realizó esta edición del sorteo en las instalaciones del salón de sorteos de la Lotería nacional, el cual contó con un premio mayor garantizado de 7 millones de pesos en una sola serie, donde resultó ganador el signo Libra y número 7455, esta serie de boletos fue dispuesta para su venta a la ciudad de Coatzacoalcos en el sur de Veracruz.

Los premios de reintegros de aquella edición del sorteo fueron a los billetes del signo Libra y terminaciones en número 5, Felicitaciones a los afortunados ganadores.

