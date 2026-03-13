Sorteo Mayor de la Lotería Nacional Conmemorará Aniversario de Fundación de Teziutlán, Puebla

El Pueblo Mágico de Teziutlán, en la Sierra Norte de la entidad poblana, se encuentra de manteles largos, ya que a lo largo de este fin de semana han estado realizando festejos para celebrar el aniversario número 474 de su fundación.

En N+ Puebla te decimos las actividades que se realizarán en los próximos días entre los que destacan un Sorteo Conmemorativo de la Lotería Nacional en tierras teziutecas.

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Sorteo Conmemorativo de la Lotería Nacional por el 474 aniversario de la fundación de Teziutlán, Puebla

Teziutlán celebra 474 años de su fundación, ocurrida el 15 de marzo de 1552, por ello el gobierno municipal conmemorará este acontecimiento histórico con actividades artísticas, eventos deportivos, culturales y sociales.

Por primera vez en este Pueblo Mágico, se llevará a cabo el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional, mismo que se realizará el próximo martes 17 de marzo, a las 19:00 horas en la Casa de Cultura, el cual tendrá como premio 21 millones de pesos.

De esta forma la Lotería Nacional rinde homenaje a la historia, identidad, cultura, tradición y legado de la demarcación también conocida como la “Perla de la Sierra”, ubicada al norte de la entidad poblana.

Billete de la Lotería Conmemorativo de la Batalla del 5 de Mayo en Puebla

Actividades por conmemoración del 474 aniversario de la fundación de Teziutlán, Puebla

El sábado 14 de marzo a las 10:00 horas en el Gimnasio 20 de Noviembre, se realizará un Cuadrangular de Basquetbol 60 y Más. A las 12:00 se realizará en el Paseo Altagracia el “Encuentro Folklórico”, con la participación de grupos de Xicotepec de Juárez, Yautepec, Puebla y Teziutlán.

De 12:00 a 17:00 horas en la Plaza Cívica, se realizará una Función de Box Amateur, con la participación de gimnasios de Teziutlán y la región. Mientras que a las 20:00 horas, en la Explanada del Auditorio Municipal, se realizará el Gran Baile del 474 Aniversario, con la presentación del Trono de México.

Las actividades continúan el domingo 15 de marzo a las 12:00 horas en el Lienzo Charro la Charreada del 474 Aniversario, mientras que a la misma hora en el Atrio de la Catedral, cada media hora, se podrá observar un Espectáculo de Voladores.

A las 17:00 horas en el Palacio Municipal se llevará a cabo la entrega de la Medalla Carmen Millán Acevedo, al doctor Carlos Arámburo de la Hoz, con la presentación del Concierto de Música Clásica “Ensamble Kipatla”.

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Con información de N+

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