Festival del Petróleo 2026 en Venustiano Carranza, Puebla; ¿Qué Artistas Invitados Llegarán?

El municipio de Venustiano Carranza vivirá once días de magna fiesta con la llegada del Festival del Petróleo 2026, en las calles de la junta auxiliar Lázaro Cárdenas, también conocida como “La Uno”.

Festival del Petróleo 2026 en Venustiano Carranza, Puebla: Fechas, horarios y “Conciertos con Causa”

El Festival del Petróleo 2026 en Venustiano Carranza, Puebla se llevará a cabo del 18 al 29 de marzo en inmediaciones de la junta auxiliar Lázaro Cárdenas, también conocida como “La Uno”.

Las actividades darán inicio el miércoles 18 a las 16:00 horas con el Desfile Conmemorativo al 88 Aniversario de la Expropiación Petrolera. La inauguración y corte de listón se llevará a cabo a las 19:30, mientras que a las 21:00 horas inicia el concierto gratuito de Sonido Famoso y Banda Chicano.

Durante los 11 días de actividades se destacan el sábado 21 conciertos gratuitos del Festival del Rock, Dj Adrián y la Banda Tex-Tex, además de dos “Conciertos con Causa”: Masivo Salvaje el miércoles 25 y la presentación de Raymix el sábado 28.

En el concierto Masivo Salvaje participarán la Banda Rancho Viejo, Banda La Ejecutiva, Ponzoña Musical, Edder Rendón, Klazykeros y Los Felinos. Para entrar solo se debe llevar un regalo para entregar el Día de las Madres con un valor mínimo de 100 pesos y que no sea de plástico.

Para el concierto de Raymix y un grupo sorpresa el 28 de marzo, se pedirán en la entrada dos juguetes, uno para niño y otro para niña para entregar el Día del Niño.

¿Cómo llegar a Venustiano Carranza desde Puebla?

Para llegar al municipio de Venustiano Carranza desde la ciudad de Puebla en automóvil es necesario tomar el Periférico Ecológico y después incorporarse a la autopista México-Tuxpan. El trayecto es de aproximadamente cuatro horas.

Para llegar en autobús es necesario tomarlo en la central de autobuses CAPU, donde sale un camión que va haciendo escala por puntos estratégicos de la Sierra Norte de Puebla.

