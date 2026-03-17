Cometa 88P/Howell Tendrá su Máximo Acercamiento al Sol el 18 de Marzo: ¿Cómo Verlo desde México?

Está a punto de llegar uno de los principales fenómenos astronómicos de marzo del 2026: el cometa 88P/Howell alcanzará su perihelio. Te decimos cómo ver este espectáculo.

El cometa de color verde fue descubierto por Ellen Howell en 1981.

de color verde fue descubierto por Ellen Howell en 1981. Este objeto tiene una órbita de 5.5 años alrededor del Sol.

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El próximo miércoles 18 de marzo, el cometa 88P/Howell alcanzará su punto más cercano al Sol, es decir, su perihelio. Este cometa fue descubierto por la astrónoma Ellen Howell, mientras trabajaba en el Observatorio Palomar de San Diego, California, cuando tenía 20 años.

88P/Howell tiene una órbita que tarda 5.5 años en dar la vuelta alrededor del Sol. En su punto más cercano, se ubica a 1.3 unidades astronómicas. Recordemos que la unidad astronómica es la distancia promedio de la Tierra al Sol, a 149 millones de kilómetros.

Esto quiere decir que el cometa de 4.4 kilómetros de diámetro mantiene una distancia considerable. No obstante, esta era mayor hace apenas unas décadas: hacia 1978, el cometa orbitaba el Sol a 1.9 unidades astronómicas, pero un acercamiento con Júpiter modificó su órbita y le acercó a nuestra estrella.

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¿A qué hora ver el cometa 88P/Howell?

El cometa 88P/Howell alcanzará su momento de mayor luminosidad durante su perihelio. Según señaló el astrónomo Seiichi Yoshida, el objeto tendrá una magnitud aparente de 10.

Esta cifra estará cerca del brillo que alcanzó en 2009, con una magnitud aparente de 8. La magnitud aparente es la escala que mide el brillo relativo de los objetos en el cielo.

Los objetos con números negativos son los más brillantes, como la Luna, que tiene habitualmente una calificación de -12. En cambio, objetos muy tenues como Urano alcanzan, en sus mejores momentos, una magnitud aparente de 6, que le sitúa en el límite de lo que puede verse a simple vista.

Con una magnitud aparente de 10, el cometa 88P/Howell solo será visible con la ayuda de un telescopio o de binoculares para astronomía, como los son los de denominación 10x50. El momento idóneo para ver este objeto de color verde será antes del amanecer, cerca del horizonte.

El método para verle, de hecho, es semejante al que se emplearía para ver 3I/ATLAS, que aún es visible con binoculares antes del amanecer.

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