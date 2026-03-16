Hallan en Asteroide Ryugu Todos los Ingredientes Necesarios para la Vida

En diciembre del 2020, la misión espacial Hayabusa 2, de la Agencia Japonesa de Exploración Espacial (JAXA), trajo a la Tierra muestras recolectadas en el asteroide Ryugu. Ahora, un nuevo estudio confirmó el hallazgo de los ingredientes esenciales para la vida, los componentes del ADN, en este objeto astronómico.

El ADN y el ARN se componen de unas moléculas llamadas bases nitrogenadas; todas ellas fueron halladas en las muestras traídas del asteroide Ryugu.

y el se componen de unas moléculas llamadas bases nitrogenadas; todas ellas fueron halladas en las muestras traídas del El hallazgo refuerza la hipótesis de que los asteroides contribuyeron a que se reunieran en la Tierra las bases químicas para el surgimiento de la vida.

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Hallan los ingredientes del ADN en asteroide

La vida es un proceso dinámico donde los organismos interactúan con su entorno. Todos los organismos vivos siguen las instrucciones químicas grabadas en una molécula: el ácido desoxirribonucleico o ADN. Esta molécula puede entenderse como una receta que pasa de generación en generación y que va recibiendo cambios y añadiduras.

Todas las instrucciones se cifran en cuatro simples moléculas, conocidas como bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina. Además, en el ARN, la molécula que se utiliza para las comunicaciones del ADN, se encuentra el uracilo. Estos cinco nucleótidos están presentes en todos los seres vivos, desde las algas y las bacterias, hasta los animales y las plantas.

Por años, se ha sugerido que parte de estos ingredientes para la vida podrían haber llegado desde el espacio exterior. Esta hipótesis ha cobrado nueva fuerza ante el hallazgo de las cinco bases nitrogenadas en el asteroide Ryugu.

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En un estudio publicado en Nature Astronomy, científicos de la Agencia Japonesa para la Ciencia y Tecnología Marina-Terrestre analizaron las moléculas orgánicas halladas en las muestras que recabó la misión espacial Hayabusa 2.

Los ingredientes de la vida estuvieron presentes desde la infancia del sistema solar

El estudio señala que los niveles de las cinco bases nitrogenadas coinciden con los que se han encontrado en otros asteroides carbonáceos que han golpeado la Tierra. Estas moléculas, que se forman ante la presencia de amoniaco, no serían una rareza en el sistema solar y, por el contrario, habrían estado presentes desde la infancia de nuestro Sol.

Según los científicos, todas estas moléculas habrían tenido un origen común y habrían sido importantes para la aparición de la vida en la Tierra primitiva. Al respecto, el artículo señala:

“La detección de diversas nucleobases en materiales de asteroides y meteoritos demuestra su presencia generalizada en todo el sistema solar y refuerza la hipótesis de que los asteroides carbonáceos contribuyeron al inventario químico prebiótico de la Tierra primitiva”.

Este hallazgo no indica, como podría creerse, que la vida haya surgido en el espacio exterior. En cambio, sí supondría que una parte de los ingredientes esenciales para su aparición arribó a través de meteoritos.

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