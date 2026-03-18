Instructivo Ecoems 2026: ¿Cómo y Dónde Consultar la Guía 'Mi Derecho Mi Lugar' En Línea Gratis?

Atención, estudiante. Ya abrió el registro Ecoems 2026 para adolescentes y jóvenes que cursan el último grado de Secundaria o ya han concluido este nivel educativo y están en busca de una opción para estudiar la prepa. Por lo que, para que no te quedes fuera de la convocatoria, en N+ te explicamos cómo y dónde consultar el instructivo para la convocatoria Mi Derecho Mi Lugar en línea.

Recuerda que en este proceso de asignación participan escuelas de Educación Media Superior de la ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Dada la demanda de estudiantes que buscan un lugar para continuar con sus estudios, ya te dimos a conocer las fechas clave de la convocatoria 2026.

De hecho, en notas previas te explicamos todo sobre la Llave MX, requisito obligatorio para iniciar el registro, y cómo consultar las claves Ecoems para hacer tu lista de opciones para el registro.

Recuerda que existen dos catálogos de opciones educativas: aquellas en las que no presentas examen de ingreso, y donde sí debes realizarlo para poder obtener un lugar.

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¿Cómo y dónde consultar el instructivo de 'Mi Derecho Mi Lugar' 2026?

Ahora bien, dado que ya abrió el registro de aspirantes a a Mi Derecho Mi Lugar desde el pasado martes 17 de marzo de 2026, ya está disponible el instructivo de registro Ecoems 2026 y otros documentos para completar tu proceso.

Para consultar gratis esta guía para inscribirse a la convocatoria Ecoems 2026, sólo debes seguir los siguientes pasos:

Entra a a página https://www.miderechomilugar.gob.mx/ Da clic en el apartado "Documentos Informativos" Elige la opción "Instructivo" y da clic en Consultar. Finalmente te desplegará el instructivo del proceso de asignación Mi Derecho Mi Lugar 2026.

Este documento, que se puede consultar en línea las veces que sea necesario por alumnos, papás y tutores, contiene la descripción de las etapas desde la publicación de la convocatoria hasta la atención a aspirantes extemporáneos.

¿Qué otros documentos de la convocatoria 'Mi Derecho Mi Lugar' puedes consultar gratis en línea?

Además del instructivo para conocer paso a paso cómo realizar el registro y selección de opciones educativas, también hallarás los siguientes archivos en línea:

Convocatoria Mi Derecho Mi Lugar

Catálogo de Opciones Educativas sin Examen

Catálogo de Opciones educativas con Examen

Requisitos e información de las instituciones

Centros de apoyo digital

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