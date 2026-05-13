Blue Origin Entrega a la NASA Versión de Entrenamiento del Módulo de Alunizaje de Artemis

Blue Origin ha entregado a la NASA la cabina de entrenamiento del módulo de alunizaje Mark 2 que utilizará el programa Artemis. El prototipo será empleado para el entrenamiento de los astronautas.

La NASA ha vinculado los retrasos en su calendario a los proveedores Blue Origin y SpaceX.

ha vinculado los retrasos en su calendario a los proveedores Blue Origin y SpaceX. La empresa aeroespacial Blue Origin es propiedad del magnate Jeff Bezos.

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Blue Origin entrega a la NASA versión de entrenamiento de módulo lunar

El programa Artemis de la NASA se ha distinguido por una inusitada participación de empresas privadas. Tanto Blue Origin, de Jeff Bezos, como SpaceX, de Elon Musk, son proveedores importantes en las misiones que colocarán nuevos astronautas en la Luna.

Ahora, la empresa aeroespacial del fundador de Amazon ha entregado el prototipo para entrenamiento del módulo lunar Mark 2. Esta maqueta de tamaño real será empleada para la preparación de los astronautas que pisarán el satélite en próximas misiones.

Módulo lunar Mark 2 de Blue Origin para el programa Artemis de la NASA. Foto: NASA

Al respecto, la NASA informó que el prototipo ha sido instalado en el Centro Especial Johnson, en Houston, donde reciben entrenamiento los elegidos para viajar a bordo de las misiones Artemis.

Tanto la agencia espacial como sus socios industriales emplearán la cabina del módulo Blue Moon Mark 2 de Blue Origin para simulaciones de misión.

Preparan regreso a la Luna en 2027, pero con retrasos

Después el notable éxito de la misión Artemis II, la NASA prepara las siguientes misiones del programa que reinició las visitas tripuladas a la Luna. No obstante, el lanzamiento de Artemis III ya enfrenta retrasos, como sus dos misiones antecesoras.

Aunque la NASA prometió que la misión despegaría a más tardar a mediados del 2027, ya se anticipa que el lanzamiento ocurra a finales del año. Antes de este revés en la logística, Jared Isaacman había indicado previamente que los lanzamientos a la Luna ocurrirían cada diez meses.

La agencia espacial ha señalado que estos retrasos se deben a cambios en los calendarios de entrega de SpaceX y de Blue Origin. A esta presión se debe añadir la lucha por el presupuesto de la NASA, pues legisladores de ambos partidos han tenido que oponerse a los recortes pedidos por Donald Trump.

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La misión Artemis III orbitará la Luna a una altura mucho menor que su antecesora, con el fin de allanar el camino al envío de astronautas a la superficie del satélite. De acuerdo al plan actual, la misión Artemis IV será la que vuelva a pisar la Luna, en el año 2028.

La NASA afirma que este proyecto también contempla construir una base lunar. Por el momento, los astronautas que habrán de viajar a la Luna ya tienen dónde practicar sus mejores pasos.

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