IA Localiza Más de 10 Mil Posibles Exoplanetas que Estaban Perdidos en Datos de la NASA

Científicos usaron herramientas de inteligencia artificial para analizar datos que la NASA había almacenado sobre planetas más allá del sistema solar. El resultado ha sido el hallazgo de 10 mil candidatos a exoplanetas que estaban “escondidos” en los archivos y que no habían sido considerados por análisis previos.

Los datos iniciales fueron recopilados por el Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito (TESS, por sus siglas en inglés) que la NASA lanzó en 2018.

lanzó en 2018. La investigación publicada en The Astrophysical Journal halló 10 mil 91 posibles nuevos exoplanetas.

El telescopio espacial Nancy Grace Roman, que la NASA lanzará este 2026, podría confirmar la existencia de estos exoplanetas y descubrir miles nuevos.

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Usan inteligencia artificial para descubrir exoplanetas ocultos en datos viejos

La investigación liderada por el joven astrofísico Joseph Roth, de la Universidad de Princeton, recuperó datos recopilados por el proyecto TESS. Los investigadores emplearon aprendizaje automático para analizar estos datos, previamente descartados.

Cabe señalar que esta información no había sido apreciada antes porque fue incorrecta o corrupta, sino porque el Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito se enfocó en objetos brillantes. Lo que se propusieron los investigadores fue volver a procesar los datos anticipando que “debía existir un número considerable de planetas alrededor de estrellas más débiles”.

Los parámetros usados por los científicos se concentraron, de hecho, en estrellas con un brillo muy tenue. Para medir el brillo de los objetos estelares, los astrónomos utilizan la magnitud aparente. Esta escala, que va de números negativos a positivos, identifica qué tan brillante o débil se ve un objeto en el cielo.

A un menor número, mayor es el brillo: mientras que la Luna tiene una magnitud aparente de -12, Plutón tiene +12. Las personas con ojos privilegiados, cuando mucho, a simple vista pueden ver objetos de magnitud +6, y eso en noches claras.

En este caso, los investigadores se enfocaron en estrellas de magnitud 16, un brillo demasiado débil incluso para buenos telescopios domésticos. Entre estos objetos, recordemos, no se concentrarían como tal en los astros, sino en las variaciones que revelan un posible exoplaneta que les orbita.

Telescopio Nancy Grace Roman podría multiplicar el número de exoplanetas

Cuando procesaron los datos con inteligencia artificial, este banco de datos arrojó 10 mil 91 posibles nuevos exoplanetas que no habían sido considerados previamente. Cabe señalar que hasta el año 2025, el proyecto TESS de la NASA solo había encontrado 638 exoplanetas confirmados.

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Los candidatos hallados hasta ese punto eran apenas 7 mil 655. Esto significa que el nuevo análisis habría sacado todo el jugo posible a la misión lanzada en 2018 y revela que se podría revisar con inteligencia artificial los datos recopilados por otros observatorios.

Estos hallazgos aún están sujetos a confirmación. No obstante es sumamente alentador el descubrimiento de un número tan abultado de candidatos a planetas lejanos, cada uno con la pequeña posibilidad de parecerse a la Tierra e incluso albergar vida.

Astrofísicos confían que el lanzamiento del telescopio espacial Nancy Grace Roman multiplique el número de exoplanetas conocidos. Este observatorio espacial será lanzado en la segunda mitad del 2026 y habrá de operar lejos de la Tierra, a una distancia semejante a la que se encuentra el James Webb.

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