¿Plutón Podría Volver a Ser Nombrado Planeta? Director de la NASA Busca Reabrir el Debate

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, buscaría reabrir el debate sobre Plutón y, de ser posible, devolverle la categoría de planeta. Así lo declaró en una audiencia ante el Senado de Estados Unidos. ¿Pero es posible que el sistema solar vuelva a tener 9 planetas?

Plutón fue observado por primera vez en 1930 y fue bautizado por Venetia Burney, una niña de once años.

fue observado por primera vez en 1930 y fue bautizado por Venetia Burney, una niña de once años. En 2006 la Unión Astronómica Internacional (IAU) le retiró el título de planeta y pasó a considerarle un “planeta enano”.

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¿Por qué Plutón dejó de ser un planeta?

En 1902, el astrónomo Percival Lowell predijo la existencia de un noveno planeta ubicado más allá de la órbita de Neptuno. Años más tarde, en 1915, el científico redobló la apuesta y señaló dos sitios precisos donde podría encontrarse al escurridizo habitante del sistema solar.

Pasarían quince años antes de que el astrónomo Clyde Tombaugh encontrara el planeta profetizado, en la misma ubicación señalada por Lowell, a casi seis mil millones de kilómetros del Sol. Esto equivale a 39 veces la distancia entre la Tierra y nuestra estrella.

Para nombrar al nuevo planeta se convocó a que el público enviara sus propuestas. El nombre ganador fue puesto por Venetia Burney, una niña de 11 años aficionada a la mitología grecolatina. Desde entonces, aquel cuerpo fue llamado Plutón, en honor al dios del inframundo.

Por varias décadas, los niños alrededor del mundo aprendieron en la escuela que el sistema solar contaba con nueve planetas Pocos de ellos hubiesen anticipado que este número estaba sujeto a cambios; sin embargo, entre los astrónomos había acaloradas discusiones sobre la definición de planeta.

En 2006, la Unión Astronómica Internacional (IAU) decidió “rebajar” de categoría a Plutón y nombrar como planeta enano. Ante la disyuntiva de considerar a Eris, un objeto recién descubierto más grande que Plutón, los astrónomos decidieron definir nuevas reglas para la designación de un planeta.

Video: ¿Por qué Plutón dejó de ser considerado un planeta?

La IAU determinó que un planeta es un cuerpo celeste con una forma aproximadamente esférica que orbita una estrella. Además, mencionó que este cuerpo necesariamente debía tener una órbita despejada.

Plutón fallaba en este último punto y por ello pasó a ser considerado como un planeta enano, al igual que muchos otros objetos recién descubiertos en el sistema solar. Pero la controversia no se detuvo con esta designación.

¿Plutón podría volver a ser un planeta?

En 2015, la misión New Horizons descubrió que Plutón tenía un tamaño ligeramente mayor al calculado previamente. En aquel entonces, Alan Stern, director de la misión, declaró que debía continuar la discusión sobre este planetoide.

Ahora, Jared Isaacman, administrador de la NASA, declaró que está dispuesto a reabrir el debate sobre el planetoide destronado. Durante una audiencia ante el Senado de los Estados Unidos, el funcionario dijo que estaba “muy a favor de que Plutón vuelva a ser considerado un planeta”.

Aunque no ofreció más detalle, Isaacman afirmó que la NASA está trabajando en artículos científicos sobre el tema. Además, dijo que se trataba de “una postura que nos encantaría impulsar en la comunidad científica para retomar este debate”.

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