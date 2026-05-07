La NASA Prueba un Motor de Iones que Podría Llevar Humanos a Marte: Así Funciona

La NASA ha probado un nuevo motor que funciona con iones. Este método de propulsión podría revolucionar la exploración del sistema solar y, según la agencia espacial, llevar humanos a Marte.

Actualmente, la NASA emplea un motor de iones propulsado por energía solar en la sonda sonda Psyche.

emplea un motor de iones propulsado por energía solar en la sonda sonda Psyche. Los motores eléctricos de propulsión pueden emplear menos combustible y ser más eficientes que los motores químicos.

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¿Qué es un motor de iones y por qué la NASA desea usar uno?

Han pasado 27 años desde que la NASA lanzó al espacio Deep Space 1, la primera misión que llevó a bordo un motor de iones. Esta tecnología revolucionaria funciona mediante una carga eléctrica que acelera los iones del combustible, de forma más eficiente que un motor químico. El cohete SLS, que llevó a la Artemis II a la Luna, funciona con una mezcla de oxígeno e hidrógeno.

La reacción química en vapor de agua y libera una gran cantidad de energía. Pero esta tecnología flaquea por un detalle: gran parte del peso de la nave es el combustible. Un motor eléctrico puede ser mucho más ligero y, por lo tanto, eficiente.

Los iones son como llamamos a los átomos que adquieren una carga eléctrica. Están, por ejemplo, en el viento solar que agita a nuestra atmósfera en una tormenta geomagnética. Pero estas partículas también están en el dispositivo que usas ahora mismo para leer esta nota, dentro de la batería de iones de litio.

Ejemplo de propulsor de iones usado en un satélite. Foto: NASA

Actualmente, la NASA mantiene la sonda Psyche, cuyo motor de iones alcanza velocidades de 200 mil kilómetros por hora. Sus propulsores, que funcionan con energía solar, emiten pequeñas cantidades de iones que van sumando empuje con el tiempo hasta acelerar la nave niveles no vistos con propulsión química.

El motor que podría llevar humanos a Marte

Ahora, el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA en el sur de California ha probado con éxito un motor de iones que casi alcanza los 3 mil grados centígrados. La prueba se realizó el pasado 24 de febrero. Fue la primera en su tipo que se realiza en varios años y, a decir de la agencia espacial, alcanzó “niveles de potencia superiores a cualquier prueba anterior en Estados Unidos”.

A diferencia de otros motores de iones que usan gas xenón, este propulsor electromagnético funciona con vapor de litio metálico. Al respecto, Jared Isaacman se congratuló por el nivel potencia alcanzado, de 120 kilovatios:

“Esta es la primera vez en Estados Unidos que un sistema de propulsión eléctrica opera a niveles de potencia tan altos, alcanzando hasta 120 kilovatios. Continuaremos realizando inversiones estratégicas que impulsarán el próximo gran salto”.

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Para funcionar, el propulsor emplea un electrodo de tungsteno. Este brilla con una intensa luz blanca a 2 mil 800 grados centígrados, una temperatura apenas inferior a los 3 mil grados del cohete SLS que lanzó a la Artemis II.

A diferencia de los motores de xenón y luz solar, este motor emite iones de litio. La tecnología había sido explorada por la NASA desde los años sesenta pero solo hasta ahora alcanzó un nivel de operatividad necesario para una prueba.

La mayor ventaja de este propulsor es que emplea 90% menos combustible que un motor químico. Un ahorro de este tipo cambiaría el actual paradigma de los viajes espaciales. La NASA calcula que una misión tripulada a Marte requeriría una potencia de entre 2 y 4 megavatios.

Para alcanzar este empuje se emplearían múltiples motores simultáneos que tendrían que operar durante más de 23 mil horas. No obstante, la NASA confía que esto sea posible si se combina la propulsión de iones de litio con energía nuclear.

Sobre la prueba, el científico James Polk explicó:

“El diseño y la construcción de estos propulsores durante los últimos dos años han sido una larga preparación para esta primera prueba. Es un momento crucial para nosotros, ya que no solo demostramos que el propulsor funciona, sino que también alcanzamos los niveles de potencia que nos habíamos propuesto”.

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