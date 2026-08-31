Política

Empresarios Gasolineros Renuevan Acuerdo de Precios con el Gobierno Federal

La gasolina regular se mantendrá por debajo de 24 pesos por litro y el diésel por debajo de 27 pesos durante los próximos seis meses

Empresarios Gasolineros Renuevan Acuerdo de Precios con el Gobierno FederalFoto: X / @Claudiashein

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