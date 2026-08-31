Empresarios Gasolineros Renuevan Acuerdo de Precios con el Gobierno Federal

El Gobierno de México y representantes de la mayoría de las estaciones de servicio y marcas gasolineras del país formalizaron este lunes, en Palacio Nacional y con la firma de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la renovación por seis meses más de la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina Regular y el Diésel, luego de que el acuerdo fuera alcanzado en mesas de trabajo a finales de agosto, según informó la Secretaría de Energía.

Bajo el acuerdo, el precio de la gasolina regular se mantendrá por debajo de 24 pesos por litro y el del diésel por debajo de 27 pesos por litro. En las franjas fronterizas, el precio de ambos combustibles será todavía menor, derivado de la aplicación de una tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 8%, detalló la dependencia.

La estrategia fue refrendada originalmente en febrero de 2026 y estuvo vigente durante agosto; con la renovación formalizada hoy, se extenderá seis meses adicionales.

Representantes del sector gasolinero —entre ellos Hidrosina, Onexpo Nacional, Servifácil, Petro Seven y Grupo Petroil, entre otras marcas y estaciones de servicio— reconocieron avances en simplificación administrativa, combate al mercado ilícito de hidrocarburos, reducción en comisiones cobradas en ventas con tarjetas de crédito y otros medios electrónicos, y reforzamiento de la seguridad pública, de acuerdo con el comunicado de Sener.

El Gobierno Federal y los empresarios acordaron mantener mesas de trabajo para avanzar en la simplificación regulatoria, el fortalecimiento de cadenas logísticas y el análisis de costos operativos, con el fin de garantizar la continuidad de la estrategia.

La renovación ocurre en un contexto de encarecimiento internacional de los combustibles derivado del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha mantenido el precio del petróleo crudo Brent alrededor de un 20% por encima de los niveles previos a la guerra.