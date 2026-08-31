Accidente Deja Siete Personas Lesionadas en la Carretera Victoria-Zaragoza

Un aparatoso accidente se registró en el kilómetro 81 de la carretera Victoria-Zaragoza, donde cinco vehículos participaron en una carambola que dejó como saldo siete personas lesionadas, entre ellas seis adultos y un menor de edad.

De acuerdo con la información, el accidente se originó debido a un incendio de pastizal registrado en ese tramo carretero. La gran cantidad de humo redujo considerablemente la visibilidad de los automovilistas, provocando que comenzaran a impactarse uno detrás de otro.

Como consecuencia de la carambola, uno de los vehículos involucrados se incendió tras el impacto y debido a la cercanía con el incendio de pastizal. Las personas lesionadas fueron atendidas en el lugar por los cuerpos de emergencia.

La vialidad permaneció cerrada en ambos sentidos durante aproximadamente dos horas, mientras elementos de Protección Civil y de la Guardia Estatal realizaban las labores correspondientes para controlar la situación y liberar la carretera.