Accidentes

Accidente Deja Siete Personas Lesionadas en la Carretera Victoria-Zaragoza

Las personas lesionadas fueron atendidas por los cuerpos de emergencia, entre ellas se encuentran seis adultos y un menor de edad.

Accidente Deja Siete Personas Lesionadas en la Carretera Victoria-ZaragozaAccidente Deja Siete Personas Lesionadas en la Carretera Victoria-Zaragoza. Foto: N+

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Un incendio de pastizal provoca accidente en la carretera Victoria-Zaragoza: 7 lesionados y un vehículo incendiado. La vialidad estuvo cerrada por 2 horas.

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