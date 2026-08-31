Seguridad

Protesta Personal del Hospital General de Reynosa y Bloquean Avenida Álvaro Obregón

Se presenta movilización de personal médico sobre la avenida Álvaro Obregón, donde la circulación se encuentra bloqueada.

Protesta Personal del Hospital General de Reynosa y Bloquean Avenida Álvaro ObregónProtesta Personal del Hospital General de Reynosa. Foto: N+

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Personal del Hospital General de Reynosa bloquea Av. Álvaro Obregón exigiendo mejores condiciones laborales. Sobrecarga, falta de insumos y jornadas extenuantes entre sus demandas.

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