Protesta Personal del Hospital General de Reynosa y Bloquean Avenida Álvaro Obregón

Trabajadores del IMSS Bienestar que laboran en el Hospital General José María Cantú Garza, en Reynosa, Tamaulipas, bloquearon la avenida Álvaro Obregón para exigir una solución ante la falta de medicamentos y equipo médico esencial.

Los trabajadores señalaron que también existe preocupación por el vencimiento del periodo de desintoxicación para personal expuesto a riesgos biológicos, situación que, aseguran, representa un riesgo para quienes desempeñan sus funciones en las distintas áreas de atención.

Mientras un grupo de empleados participó en el bloqueo de la vialidad frente al hospital, otros trabajadores afectados decidieron continuar con sus labores bajo protesta.

De acuerdo con los inconformes, las problemáticas ya fueron expuestas ante instancias estatales y federales, pero hasta el momento no han recibido una respuesta favorable. Señalaron que las deficiencias afectan a más de 150 trabajadores del Hospital General, así como de unidades ubicadas en Río Bravo, el Hospital Materno Infantil y centros de salud de Reynosa.

Los trabajadores hicieron un llamado a las autoridades para atender de manera urgente sus demandas y garantizar tanto las condiciones de seguridad para el personal como la atención adecuada para los derechohabientes.