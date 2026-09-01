Política

Entrega del Segundo Informe de Gobierno al Congreso; Legisladores Levantan la Sesión

Tras el balance presentado por la Presidenta a casi dos años de asumir el cargo, senadores y diputados fijaron sus posturas sobre el Informe

Entregan informe a la Mesa Directiva, encabezada por Raúl Bolaños-Cacho Cué.N+
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