Entrega del Segundo Informe de Gobierno al Congreso; Legisladores Levantan la Sesión

Con la presencia de 91 senadores y 325 diputados, inició la sesión del nuevo periodo ordinario de este 1 de septiembre.

Hoy, en punto de las 17:23 horas, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregó a la Mesa Directiva, encabezada por Raúl Bolaños-Cacho Cué, el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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La titular de Segob permaneció alrededor de 5 minutos en la Mesa Directiva durante la entrega del Informe, luego de esto, caminó hacia la salida de la Cámara de Diputados en San Lázaro, donde fue saludada por legisladores de Morena. A las 17:38 se retiró del recinto.

La secretaria de Gobernación llegó a las 16:30 horas al recinto legislativo, donde una comisión la recibió y la trasladó a un salón para que esperara el inicio del acto protocolario.

#Hoy, en representación de la Presidenta @Claudiashein, entregamos al Congreso de la Unión el #2InformeDeGobierno, como lo mandata la Constitución, con buenos resultados en seguridad, economía, gobernabilidad, migración, programas de bienestar, salud, educación, cultura, deporte,… pic.twitter.com/OvffwzkA7z — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) September 2, 2026

Con esto, se declara formalmente cumplida la obligación constitucional de presentar el informe en representación de Claudia Sheinbaum, según lo previsto en el artículo 69. Ahora, el documento queda a disposición del Congreso para su análisis y glosa.

Previo al inicio de la sesión, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pidió a su bancada respetar los posicionamientos de la oposición como parte de la sesión de este día.

Ya con el Segundo Informe en el Congreso, inició el análisis con la postura de los diferentes grupos parlamentarios. El primero en hacerlo fue Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de Movimiento Ciudadano, luego siguió Alejandro Moreno, senador del PRI. Cada grupo tuvo un tiepo estimado de 10 minutos para fijar sus posicionamientos.

A las 19:20 horas, se levantó la sesión del Congreso General.

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