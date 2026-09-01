Internacional

Ella Era Erin Piacenti, la Ejecutiva de Bank of America Asesinada en Times Square

Una mujer atacó con cuchillos a dos personas en la icónica esquina de Times Square, en la Séptima Avenida; hoy se confirmó que una de las víctimas fue Erin Piacenti, ejecutiva de 32 años

Erin PiacentiErin Piacenti, ejecutiva asesinada en Times Square. Foto: X @tecas2000

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