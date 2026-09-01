Ella Era Erin Piacenti, la Ejecutiva de Bank of America Asesinada en Times Square

La mujer que murió en un apuñalamiento al azar en Times Square era vicepresidenta de Bank of America, según confirmó la empresa. La atacante murió en un enfrentamiento con agentes minutos después del ataque.

En la icónica esquina de Manhattan, donde se intersecan la Séptima Avenida y Broadway, una mujer atacó al azar a dos transeúntes. Por la tarde del lunes se informó que ambas víctimas habían sido trasladadas a un hospital.

Hoy se ha confirmado que una de las víctimas era Erin Piacenti, de 32 años. El ataque ocurrió a pocas cuadras de la torre de oficinas de Bank of America en Nueva York.

Sobre el asesinato de la ejecutiva, el banco señaló en un comunicado: “Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra colega”.

Piacenti estudió en la Facultad de Derecho de Fordham y se graduó en 2021 junto con su esposo, Frank Piacenti, según confirmó la propia escuela. En la fotografía de perfil de su cuenta de Instagram, la vicepresidenta aparece junto a su marido durante su boda.

La otra víctima fue un hombre de 68 años cuya identidad no ha sido revelada. Hasta el martes no se dispone de información actualizada sobre su estado, aunque se sabe que fue hospitalizado.

Por su parte, la atacante fue identificada como Pamela Cisneros, de 49 años, quien residía en Queens. Los agentes le dispararon y la abatieron después del ataque realizado con armas blancas.

La comisionada de policía Jessica Tisch afirmó que la mujer tuvo encuentros con la policía relacionados con su salud mental en 2018 y 2019. No obstante, la mujer no tenía antecedentes de arrestos.

Según explicó la comisionada, Cisneros sacó dos cuchillos de una bolsa de compras y apuñaló al hombre. Después atacó a Piacenti.

Varios transeúntes captaron a la policía rodeando a Cisneros mientras ella sostenía dos cuchillos. La mujer se negó a ser arrestada y no fue disuadida por los agentes, quienes finalmente le dispararon mientras intentaba huir.

El ataque ocurrió en uno de los puntos más concurridos de Nueva York, justo afuera del edificio donde se celebra el Año Nuevo. Por desgracia, no es el primer ataque de este tipo que ocurre en la zona. En mayo de este año, un hombre fue apuñalado mortalmente en el mismo lugar.

Hace un año en la misma zona fue asesinada Wesley LePatner, alta ejecutiva de la firma inversora Blackstone. La mujer de 43 años murió durante un ataque en la sede de la empresa financiera. El perpetrador intentó atacar la sede de la NFL, que se ubicaba en otro piso del mismo edificio.

Con información de AP