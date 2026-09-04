Internacional

Mexicano se Declara Culpable en EUA por Tráfico de Migrantes a Través de Túnel Fronterizo

El contrabandista Luis Carlos Dávalos-López cobraba a los migrantes hasta 30 mil dólares para cruzar de México a Estados Unidos

Contrabandista Mexicano que Trasladó Migrantes en Túnel Bajo Frontera con EUA se Declara CulpableUn túnel hallado por el Departamento de Justicia de EUA. Foto: Departamento de Justicia de EUA

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