Mexicano se Declara Culpable en EUA por Tráfico de Migrantes a Través de Túnel Fronterizo

El mexicano Luis Carlos Davalos-López, acusado de ser una figura clave en una red de contrabando de migrantes, se declaró culpable este viernes de un cargo de conspiración en Estados Unidos.

Davalos-López habría ayudado a dirigir una operación ilícita que cobraba a los migrantes hasta 30 mil dólares para cruzar a la Unión Americana.

El túnel partía de Ciudad Juárez, en México, y se conectaba con el sistema público de drenaje de El Paso, Texas.

Supuestamente, fue construido por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y se extendía por unos 300 metros en el lado mexicano de la frontera, según informaron las autoridades estadounidenses.

Cuando estaban al interior de las alcantarillas de El Paso, los traficantes trasladaban a los migrantes bajo tierra hasta los puntos de salida donde eran obligados a subir a un camión modificado.

En las investigaciones se obtuvieron pruebas de que los túneles no solo eran usados para traficar humanos también drogas y armas.

Los fiscales indicaron que en llamadas interceptadas fue captado Dávalos-López discutiendo los detalles del túnel entre Juárez y El Paso: así se supo cómo se desplazaban los migrantes, las tarifas y la logística.

De acuerdo con las leyes de Estados Unidos, el cargo de conspiración se castiga con una pena máxima de 10 años de prisión.

"Los acusados ​​en este caso fueron figuras clave de una organización criminal que ha tenido un impacto grave y perjudicial a ambos lados de la frontera, introduciendo drogas e inmigrantes indocumentados en Estados Unidos y traficando simultáneamente armas de fuego hacia México; armas que luego se utilizaron para facilitar aún más el movimiento de drogas e inmigrantes indocumentados hacia este país", declaró Justin Simmons, fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas.

Los expedientes revelan que Dávalos no se declaró culpable de terrorismo, pero su socia Maria Del Rosario Navarro Sánchez sí lo hizo el mes pasado, admitiendo haber ayudado al CJNG.

Las autoridades estadounidenses destacan que este caso cobra relevancia al comenzar a “procesar a miembros de cárteles, tipificando los delitos de tráfico de drogas, armas y personas como actos de terrorismo”, luego que la administración Trump designara a estas organizaciones como terroristas extranjeros, facultando a los fiscales para presentar cargos más severos por conductas que anteriormente se consideraban solo de crimen organizado.

HVI