Velan a Familia que Murió Intoxicada en una Combi durante Inundación en Tultitlán

Familiares y amigos despiden a las seis personas que murieron al interior de una combi, luego de que esta quedara varada por una inundación y un desperfecto en la unidad provocara que se intoxicaran. El servicio funerario se realiza en Ecatepec; la familia pide respeto.

La Fiscalía del Estado de México (FGJEM), continúa con las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió exactamente la muerte de la familia, así como del conductor de la combi de la Ruta 30, esto durante la medianoche del domingo 6 de septiembre.

Los restos permanecían en el Centro de Justicia de Cuautitlán. Ya fueron identificados y entregados a sus familiares; se trata de la señora Leticia Reyes y sus hijos Antonio y Fernando López, la pareja conformada por José Luis Márquez y Marisa Reyes, y el chofer de la combi, Jaime Mejía.

Según las indagatorias, la camioneta de transporte ingresó a la calle Recursos Hidráulicos, con la finalidad de evitar el caos por la fuerte lluvia de ese día en la avenida López Portillo. Sin embargo, el vehículo quedó varado en medio de las anegaciones.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Familiares Velan a las Seis Víctimas de la Combi en Tultitlán

“Por lo que nos comentan los familiares, venían de una reunión y les agarró la inundación. Todos eran familia y contrataron a esta unidad de transporte público como un viaje, como le llaman ‘especial’, para ir y venir todos juntos”, afirmó a N+ Anny Vieyra, vecina de la colonia Bosques de Tultitlán.

Los tripulantes no pudieron salir de la unidad y murieron debido a una presunta intoxicación con gas, luego de que el tanque de almacenamiento presentara una fisura por donde escapó el combustible.

Paula Gómez, vecina de la zona, contó a N+, que las víctimas alcanzaron a llamar a sus familiares para que los ayudaran.

“Llegó uno de sus hijos y empezó a abrir la combi, pidió auxilio, nos acercamos, les ayudamos. Pero desgraciadamente, ya el gas los había dormido”, narró.

Los servicios de emergencia llegaron momentos después, pero las víctimas de entre 25 y 62 años de edad, ya no respondieron a los intentos por salvarles la vida.

La Ruta 30 indicó que la unidad involucrada en este accidente no se encontraba prestando servicio al momento de los hechos. Ese día la familia había contratado los servicios de la unidad para que los llevara a una fiesta en Naucalpan.

"Desafortunadamente, las personas que viajaban a bordo eran familiares y conocidos de nuestro compañero", confirmó en un comunicado. En tanto, expresaron su solidaridad con las víctimas.

Desde hace dos años, la calle Recursos Hidráulicos, ubicada frente a la estación Cueyamil del Tren Suburbano, presentaba diversas afectaciones por obras inconclusas. El día del accidente no había señalamiento para indicar que no era seguro cruzar por la zona.

En el sitio trabajan con maquinaria pesada para remover el lodo acumulado y para hacerlas reparaciones que desde hace tiempo estaban pendientes.

EPP