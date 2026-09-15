Incendio Consume una Vecindad en Ciudad Juárez
No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales tras el incendio
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La tarde de este lunes se registró un incendio en Ciudad Juárez, el cual consumió una vecindad ubicada en el cruce de las calles Mariano Matamoros y Porfirio Parra, en la colonia Torreón.
De los 15 cuartos que conforman el inmueble, cuatro eran habitados por familias, mientras que el resto era utilizado para almacenar diversos objetos y mercancía.
De acuerdo con el comandante de Bomberos, Sergio Puentes, no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, el inmueble registró pérdidas totales.
Uno de los espacios era utilizado como negocio de abarrotes y ferretería, mientras que en otros se almacenaban productos y artículos diversos.
Elementos del Departamento de Bomberos trabajaron para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otras áreas.
Hasta el momento se desconocen las causas del incendio, por lo que se realizará el peritaje correspondiente para determinar cómo inició el siniestro.