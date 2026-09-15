Incendio Consume una Vecindad en Ciudad Juárez

La tarde de este lunes se registró un incendio en Ciudad Juárez, el cual consumió una vecindad ubicada en el cruce de las calles Mariano Matamoros y Porfirio Parra, en la colonia Torreón.

De los 15 cuartos que conforman el inmueble, cuatro eran habitados por familias, mientras que el resto era utilizado para almacenar diversos objetos y mercancía.

De acuerdo con el comandante de Bomberos, Sergio Puentes, no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, el inmueble registró pérdidas totales.

Uno de los espacios era utilizado como negocio de abarrotes y ferretería, mientras que en otros se almacenaban productos y artículos diversos.

Elementos del Departamento de Bomberos trabajaron para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otras áreas.

Hasta el momento se desconocen las causas del incendio, por lo que se realizará el peritaje correspondiente para determinar cómo inició el siniestro.