Accidentes

Incendio Consume una Vecindad en Ciudad Juárez

No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales tras el incendio

El incendio dejó únicamente pérdidas materialesEl incendio dejó únicamente pérdidas materiales. Foto: N+

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