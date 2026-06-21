Negociaciones Entre Irán y Estados Unidos Iniciarán el Domingo en Suiza

Irán y EU negociarán desde el domingo en Suiza con 60 días de plazo; el cierre del estrecho de Ormuz y los combates en Líbano complican el arranque.

Negociaciones Entre Irán y Estados Unidos Iniciarán el Domingo en SuizaFoto: Reuters

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