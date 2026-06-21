Negociaciones Entre Irán y Estados Unidos Iniciarán el Domingo en Suiza

Irán y Estados Unidos arrancan este domingo conversaciones formales en Suiza con un plazo de 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones a su economía.

La delegación de Teherán llegó el sábado por la noche al país europeo; la de Washington aún espera la incorporación del vicepresidente JD Vance. El proceso ya enfrenta su primera presión: los combates entre Israel y Hezbolá en Líbano amenazan con desestabilizar el marco antes de que las pláticas formales comiencen.

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Los equipos que llegan a Suiza este domingo

Del lado iraní, la delegación llegó encabezada por Mohamad Baqer Qalibaf, negociador jefe y presidente del parlamento de Irán, junto al canciller Abás Araqchi y el gobernador del Banco Central, Abdolnaser Hemmati, según la televisión estatal iraní. La composición del equipo —diplomático, legislativo y financiero— refleja el alcance del acuerdo que buscan: no solo detener la guerra, sino también desmantelar el régimen de sanciones que ha asfixiado la economía del país.

Por el lado estadounidense, el enviado Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, encabezan la delegación en tanto Vance define su viaje. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán confirmó que las negociaciones "técnicas" del domingo contarán con representantes de Qatar y Pakistán como mediadores. Conversaciones "preparatorias" entre ambas partes ya habían comenzado el sábado, según el gobierno suizo.

¿Por qué el estrecho de Ormuz es ya la primera prueba del acuerdo?

Irán anunció este sábado un nuevo cierre del estratégico estrecho de Ormuz y lo atribuyó a ataques israelíes en Líbano, calificados por Teherán como una violación directa del memorando firmado con Washington el miércoles pasado. El estrecho es una de las arterias más críticas para el transporte global de petróleo y gas —su bloqueo durante gran parte de la guerra sacudió los mercados energéticos—, y había sido reabierto como parte del acuerdo; en los últimos días, el tráfico marítimo se venía recuperando de forma gradual.

Trump respondió con una advertencia directa publicada en su plataforma Truth Social: "No habrá peaje en el Estrecho de Ormuz durante el alto el fuego de 60 días, ni lo habrá después de que expire dicho período, a menos que lo imponga Estados Unidos, si no se llega a un acuerdo".

El portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai, también advirtió el sábado que el protocolo entre ambos países estaría "en peligro" si sus cláusulas no se aplicaban con rapidez.

En Líbano, los combates no esperan al acuerdo

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) recibieron órdenes de la cúpula política de cesar los combates en el sur del país.

Medios estatales libaneses reportaron bombardeos aéreos israelíes sobre unas 20 localidades el sábado.

Las autoridades libanesas contabilizaron más de 30 muertos en esa jornada.

Desde el inicio de la guerra, el 2 de marzo, Líbano acumula 4,057 muertos, según su Ministerio de Salud.

Cinco soldados israelíes han muerto en Líbano desde que se anunció el memorando.

Un responsable del ejército israelí confirmó que las fuerzas armadas recibieron instrucciones actualizadas de los niveles políticos para cesar el fuego, aunque los ataques del sábado continuaron generando bajas civiles. Hezbolá responsabilizó a Israel de las violaciones a la tregua.

El marco general del alto al fuego pactado entre Irán y Estados Unidos a principios de abril se ha sostenido en términos generales, pero en Líbano la historia es diferente: tres acuerdos de tregua anteriores apenas duraron horas. En ese contexto, Fadi Zayat, técnico de laboratorio de 53 años y vecino de Tayr Debba, en el sur del país, resumió lo que sienten miles de desplazados: "Volvimos a nuestro pueblo hace unos días, con nuestras bolsas listas por si nos tocaba volver a irnos. Esperamos que se dé una decisión seria para poner fin a esta guerra (...) y recuperar nuestras vidas".