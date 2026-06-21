Israel Intensifica Ataques en Líbano y Gaza Pese a Alto Al Fuego; Suman al Menos 26 Muertos

Al menos 26 personas murieron este sábado tras ataques israelíes en Líbano y la Franja de Gaza, en una nueva escalada de violencia ocurrida pese a la reciente entrada en vigor de un alto el fuego entre Israel y Hezbolá.

En Líbano, los bombardeos dejaron al menos 20 muertos, de acuerdo con la agencia estatal de noticias NNA. Un responsable militar israelí señaló que la ofensiva fue en respuesta al lanzamiento de más de 50 proyectiles por parte de Hezbolá contra fuerzas israelíes en el sur del país durante la noche, por lo que los ataques estuvieron dirigidos contra lo que describió como “objetivos de Hezbolá”.

En la Franja de Gaza, al menos seis personas murieron en ataques israelíes, entre ellas dos niñas y el camarógrafo de Al Jazeera Ahmed Wishah, informaron autoridades palestinas. El periodista y cuatro integrantes de una misma familia fallecieron tras el impacto contra una vivienda en el campamento de refugiados de Bureij, en el centro del enclave.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Israel Lanza un Nuevo Bombardeo contra el Sur de Líbano

Pese al alto el fuego pactado en octubre entre Israel y el grupo insurgente Hamás, Israel ha atacado el territorio palestino casi a diario, y ha matado a más de 1.000 palestinos, indicó el Ministerio de Salud de Gaza.

¿De verdad es un alto al fuego?

El primer ataque del sábado impactó un apartamento en Ciudad de Gaza alrededor de las 2:00 de la mañana, explicó el Ministerio. En el lugar del ataque, un reportero de The Associated Press vio escombros dispersos y trozos de concreto manchados de sangre.

Los cadáveres de las dos niñas, Zina, de 4 años, y Lana, de 14, que eran hermanas, fueron llevados a la morgue del Hospital Shifa, donde yacían en bolsas blancas del centro, rodeadas de familiares.

“Estaba sentado en casa. El cohete nos cayó encima sin previo aviso”, declaró su primo, Mohammad Safadi, que tenía una herida en la frente. Dijo que su esposa también resultó herida.

“Este alto el fuego del que hablan la ocupación y el equipo negociador… ¿de verdad es un alto el fuego? Somos civiles. Yo nunca empuñé un arma”, añadió Safadi. El ejército israelí aseveró que investigaría lo ocurrido.