Israel Intensifica Ataques en Líbano y Gaza Pese a Alto Al Fuego; Suman al Menos 26 Muertos

Bombardeos israelíes en Líbano y la Franja de Gaza dejaron al menos 26 muertos este sábado, en medio de acusaciones cruzadas por violaciones al alto el fuego y objetivos militares.

El dolor ha vuelto a las familias de Gaza y Líbano, 26 muertos por ataques de Israel. Foto: APEl dolor ha vuelto a las familias de Gaza y Líbano, 26 muertos por ataques de Israel. Foto: AP

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Bombardeos israelíes en Líbano y Gaza causan 26 muertes, incluidas dos niñas y un camarógrafo. ¿Qué pasó con el alto al fuego? Conoce los detalles de este conflicto.

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