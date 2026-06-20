Vance Viaja a Suiza para Negociar con Irán Programa Nuclear y Tregua en Líbano

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, partió este sábado rumbo a Suiza para participar en la primera ronda de negociaciones con Irán, programada para este domingo en el complejo de Bürgenstock Resort, en un intento por avanzar hacia un acuerdo sobre el programa nuclear iraní y consolidar la tregua en Líbano.

Antes de abordar su vuelo, Vance explicó que permanecerá en territorio suizo uno o dos días y expresó su expectativa de lograr avances en los dos principales temas de la agenda.

Vice President JD Vance is wheels up from Washington, D.C., en route to Switzerland 🇺🇸 pic.twitter.com/uEeFTnx5Dn — Luke Schroeder (@VPPressSec) June 20, 2026

“Espero que podamos avanzar en el tema nuclear y en el alto el fuego en el Líbano. Esos son los dos temas principales en los que debemos centrarnos. Estoy seguro de que los iraníes también tendrán asuntos que querrán tratar”, declaró.

El funcionario estadounidense aseguró que, pese a los recientes acontecimientos en la región, la situación en Líbano muestra señales de mejora. Según dijo, el principal desafío es romper el ciclo de ataques y represalias que amenaza con reactivar el conflicto.

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“El gran problema es que alguien dispara y alguien responde, y se crea un círculo vicioso en el que hay que detener los disparos el tiempo suficiente para que el alto el fuego se mantenga; eso es lo que vamos a intentar hacer”, señaló.

La contraparte

Por parte de Irán, el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, también viajó este sábado a Suiza y reiteró que Teherán exige el cumplimiento de los compromisos establecidos en el memorando de entendimiento firmado esta semana con Washington como condición para avanzar en las conversaciones.

En las reuniones participarán además el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, así como Jared Kushner. Representantes de Pakistán y Catar actuarán como mediadores.

Vance subrayó que el objetivo central de Washington es garantizar la estabilidad regional y la seguridad tanto de Israel como del Líbano.

“Tendremos que seguir gestionando la situación para garantizar la seguridad tanto de Israel como del Líbano. Ese es el objetivo fundamental: lograr la seguridad de toda la región”, afirmó.

El vicepresidente destacó además el trabajo diplomático encabezado por el secretario de Estado, Marco Rubio, para contener la crisis en territorio libanés.

Las conversaciones se producen después de que Washington y Teherán firmaran un memorando de entendimiento que abrió un periodo de 60 días de tregua con el propósito de alcanzar un acuerdo definitivo que ponga fin a la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero.

Sin embargo, tras los recientes ataques israelíes en el sur del Líbano, Irán advirtió que no iniciará negociaciones formales mientras no se cumpla el primer punto del acuerdo, que contempla la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el territorio libanés.