Vance Viaja a Suiza para Negociar con Irán Programa Nuclear y Tregua en Líbano

El vicepresidente de Estados Unidos participará en la primera ronda de conversaciones con Teherán en Suiza. La agenda incluye el programa nuclear iraní y el mantenimiento del alto el fuego en Líbano.

Vance viaja hacia Suiza para participar en la primera ronda de negociaciones con Irán. Foto: APVance viaja hacia Suiza para participar en la primera ronda de negociaciones con Irán. Foto: AP

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Vance busca consolidar la tregua en Líbano y avanzar en el programa nuclear iraní en Suiza. ¿Será posible garantizar la estabilidad regional?

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