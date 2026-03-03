¿Qué Pasó en el Viaducto Hoy? Muere Pareja en Fuerte Choque de Moto y Camión de Limpia en CDMX

Dos personas murieron hoy, 3 de marzo de 2026, luego de un fuerte choque entre una motocicleta y un camión de obras y servicios en el Viaducto Miguel Alemán, en la Ciudad de México (CDMX).

Los hechos ocurrieron a la altura de Sur 69, perímetro de la colonia Asturias, hasta donde se movilizaron los distintos servicios de emergencia.

Fuerte impacto en Viaducto Miguel Alemán

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre y una mujer viajaban en una motocicleta deportiva cuando se impactaron contra un camión de obras y servicios, que se encontraba realizando labores de limpieza sobre los carriles centrales.

Según información de policías, la moto no portaba placa o permiso de circulación que permitiera identificar al dueño.

Las víctimas, de entre 30 y 35 años de edad, sí portaban su respectivo equipo de seguridad, sin embargo, murieron por el fuerte impacto.

Al lugar llegaron los servicios periciales, quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos y los trasladaron al anfiteatro, en espera de que puedan ser identificados por sus familiares.

Conductor de camión, trasladado a MP

En el sitio quedaron sobre el asfalto pedazos de la moto que se rompieron y además se encontraron pétalos color rojo regados.

En tanto, el conductor del camión fue trasladado al Ministerio Público para su declaración, mientras que la unidad quedó en el sitio en espera de la llegada de la aseguradora.

El percance ocurrió con dirección hacia Tlalpan, por lo que se presentó rezago vehicular en esa área.

Con información de N+.

