Pronóstico del Tiempo Hoy 11 de Mayo: Lluvias Fuertes en la Mitad el País y Calor en 20 Estados.

Para este lunes 11 de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé fuertes precipitaciones en la mitad del país, así como una onda de calor en 20 entidades, junto con el desplazamiento del frente frío número 50.

Se espera que el sistema frontal se extienda sobre el norte y noreste del territorio nacional, en combinación con un canal de baja presión en el oriente y sureste mexicano y con la corriente en chorro subtropical, aunado a inestabilidad atmosférica.

Esa situación propiciará lluvias puntuales torrenciales en al menos 15 estados. Además, la masa de aire frío asociada al frente originará rachas fuertes de viento en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro del país.

Igual se pronostica el ingreso de humedad del océano Pacífico, en combinación con inestabilidad atmosférica.

Lluvias en el país

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte) y Veracruz (norte y centro).

(150 a 250 mm): San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte) y Veracruz (norte y centro). Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (oeste y sur) y Querétaro (norte).

(75 a 150 mm): Tamaulipas (oeste y sur) y Querétaro (norte). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León (centro y este), Estado de México (norte y este), Guerrero (este) y Oaxaca (norte y oeste).

(50 a 75 mm): Nuevo León (centro y este), Estado de México (norte y este), Guerrero (este) y Oaxaca (norte y oeste). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Michoacán (norte y este), Guanajuato (noreste y sur), Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Chiapas (costa).

(25 a 50 mm): Michoacán (norte y este), Guanajuato (noreste y sur), Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Chiapas (costa). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Tabasco.

(5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Tabasco. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las lluvias fuertes a torrenciales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones. Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Video: Frente Frío Causará Lluvias en 24 Estados; Efectos de Onda de Calor Seguirán en la Mayor Parte del País.

¿Dónde habrá calor extremo?

Baja California Sur (sur)

Sonora (este y sur)

Chihuahua (suroeste)

Durango (oeste)

Sinaloa (norte, centro y sur)

Nayarit (norte y sur)

Jalisco (oeste, sur y suroeste)

Colima (este)

Michoacán (centro y suroeste)

Guerrero

Oaxaca (sur y este)

Chiapas (norte, centro y oeste)

Morelos

Puebla (suroeste)

Veracruz (centro)

Tabasco (sur)

Campeche (norte)

Yucatán (oeste)

Zacatecas

Estado de México

Temperaturas máximas

Mayores a 45 °C : Sonora (este y sur), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa (norte).

a : Sonora (este y sur), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa (norte). De 40 a 45 °C : Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Nayarit (norte), Michoacán (centro y este), Morelos (sur), Guerrero (noroeste), Oaxaca (este), Chiapas (centro y oeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste y suroeste).

: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Nayarit (norte), Michoacán (centro y este), Morelos (sur), Guerrero (noroeste), Oaxaca (este), Chiapas (centro y oeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste y suroeste). De 35 a 40 °C : Coahuila (suroeste), Jalisco, Colima, Estado de México (suroeste), Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

: Coahuila (suroeste), Jalisco, Colima, Estado de México (suroeste), Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. De 30 a 35 °C: Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Zacatecas (norte y sur), Guanajuato (suroeste), Querétaro (norte) e Hidalgo (norte).

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas en sierras de Chihuahua y Durango.

con heladas en sierras de Chihuahua y Durango. De 0 a 5 °C en las sierras del Estado de México.

Valle de México

Para el Valle de México, se esperan condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. En horas de la mañana, ambiente fresco a templado; frío en zonas altas del Estado de México.

Hacia la tarde, se prevé ambiente cálido con probabilidad de lluvias fuertes en la Ciudad de México y lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en el norte y este del Estado de México, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la capital del país será de 14 a 16 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

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