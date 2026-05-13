Calles y Avenidas Afectadas Hoy tras Lluvias en CDMX: ¿Dónde Hay Inundación o Encharcamiento?

Las lluvias registradas desde ayer provocaron complicaciones viales en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX), donde automovilistas, pasajeros y vecinos sufren inundaciones, encharcamientos y complicaciones para circular. En N+ te decimos cuáles son las calles y avenidas afectadas hoy, 13 de mayo de 2026.

En varios puntos, el nivel del agua dificultó el paso de vehículos y obligó a cuerpos de emergencia y autoridades municipales en el caso de Edomex a desplegar operativos de apoyo.

Video: Se Inunda Paso a Desnivel en Fray Servando, CDMX; Así la Afectación Vial

En caso de que este día vayas a la escuela o al trabajo, te decimos el horario en que comenzarán las precipitaciones: ¿A Qué Hora Lloverá Hoy, 13 de Mayo 2026, en CDMX y Edomex? Aquí, el Pronóstico.

¿Dónde hay afectaciones por lluvias?

Entre las afectaciones reportadas en la CDMX se encuentran:

Paso a desnivel de Fray Servando Teresa de Mier con inundación.

Calzada San Antonio Abad, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, donde se registró una fuerte acumulación de agua.

Otro de los puntos con complicaciones es el cruce de División del Norte y Calzada de las Bombas, en la alcaldía Coyoacán, donde hay encharcamientos.

Hay inundación en Viaducto Río Piedad, entre Calzada Ignacio Zaragoza y Calle 4.

Nota relacionada: Mapa de Afectaciones en CDMX por Lluvias: Inundaciones, Retrasos en Transporte y Daños en Casas.

Se encuentra inundado el paso a desnivel de Fray Servando, al cruce con la San Antonio Abad, en la zona centro de la CDMX, debido a las fuertes lluvias que se registraron este martes.



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Fuertes lluvias en Edomex causan fuertes afectaciones

Tras la lluvia considerada atípica registrada este martes en Ecatepec de Morelos, el gobierno municipal informó la activación del operativo Tormenta para atender las afectaciones en calles y avenidas.

De acuerdo con autoridades municipales, elementos de Seguridad Ciudadana y Tránsito, junto con personal de Protección Civil, Sapase, Obras Públicas y Servicios Públicos, realizaron labores de desazolve y limpieza de rejillas en distintos puntos afectados.

Las lluvias impactaron colonias como Rinconada de Aragón, Santa María Chiconautla y San Cristóbal Centro, donde se reportaron vialidades con acumulación de agua.

Policías municipales y personal de Marina también apoyaron en el traslado de personas que quedaron varadas debido a los encharcamientos y a la suspensión temporal del transporte público en algunas zonas.

Los apoyos se realizaron principalmente en:

Vía Morelos, en la zona de Xalostoc.

Ciudad Azteca.

Avenida Nacional, en Chiconautla.

Central de Abastos.

Cerro Gordo.

Multiplaza Aragón.

Por su parte, en Nezahualcóyotl también se reportaron afectaciones por lluvia, principalmente en Avenida Central y la zona de Zapatas.

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