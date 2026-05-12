¿A Qué Hora Lloverá Mañana, 13 de Mayo en CDMX y Edomex?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias para este miércoles 13 de mayo en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que recomendó a la población tomar precauciones y salir con paraguas o impermeable.

En la capital del país se espera un amanecer con cielo nublado y temperaturas de entre 13 y 15 grados Celsius. Durante la tarde, el ambiente será templado a cálido, con máximas de 23 a 25 grados, mientras que las lluvias se extenderán hasta la noche.

Para el jueves 14 de mayo, la Ciudad de México iniciará el día con nubosidad parcial. A partir del mediodía aumentará la probabilidad de lluvia, con temperaturas de 24 a 26 grados. Se prevé que las precipitaciones cesen por la noche.

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En el Estado de México, el miércoles se pronostican temperaturas matutinas de 9 a 11 grados y máximas de 19 a 21 grados por la tarde, con lluvias y chubascos. Hacia la noche, las condiciones mejorarán.

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El jueves, la entidad amanecerá con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 9 y 11 grados. Por la tarde se esperan máximas cercanas a los 23 grados y posibilidad de lluvias aisladas. Durante la noche, el ambiente será fresco, con temperaturas de hasta 15 grados.

Ante este panorama, el SMN recomendó mantenerse atento a los avisos oficiales y tomar previsiones por posibles encharcamientos y afectaciones viales.

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