Fuertes Lluvias Provocan Inundaciones y Caos vial en Ecatepec y Nezahualcóyotl, Estado de México

Una intensa lluvia registrada la tarde de hoy martes 12 de mayo provocó inundaciones, encharcamientos y severas afectaciones viales en diversos municipios del Estado de México, entre ellos Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Coacalco de Berriozábal y Chimalhuacán.

En este LIVEBLOG te puedes informar minuto a minuto sobre las lluvias esta noche en CDMX y Edomex

En Ecatepec, uno de los puntos más afectados fue la Avenida Central, a la altura de Plaza Aragón, donde el nivel del agua alcanzó aproximadamente 40 centímetros. La inundación rodeó el centro comercial e impidió temporalmente la salida de clientes y trabajadores, por lo que elementos de la policía municipal brindaron apoyo para trasladarlos a zonas seguras.

Inundación en Plaza Aragón. foto: N+

Los encharcamientos también provocaron que varios vehículos quedaran varados en Avenida Central, tanto en Ecatepec como en Nezahualcóyotl. Además, el tránsito colapsó desde la zona de Venta de Carpio, generando largas filas y retrasos para decenas de automovilistas.

Para reducir las anegaciones, brigadas del Grupo Tláloc realizaron la apertura de coladeras sobre la Vía Morelos, con el objetivo de facilitar el desalojo del agua.

Las lluvias también afectaron las principales vías de acceso desde la Ciudad de México hacia el Estado de México. Autoridades reportaron asentamientos viales sobre Calzada Ignacio Zaragoza y en la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 3, antes del Puente de La Concordia, con dirección a Chalco de Díaz Covarrubias y Valle de Chalco Solidaridad.

Policías Ayudan a Personas Atrapadas por Inundaciones en Plaza de Ecatepec

Tren suburbano opera a marcha lenta

Por su parte, el Tren Suburbano informó que opera con marcha lenta como medida preventiva, y que el servicio retomará su velocidad habitual una vez que mejoren las condiciones climáticas.

Autoridades estatales recomendaron a los automovilistas revisar el estado de sus limpiaparabrisas, evitar frenadas bruscas y conducir con precaución ante el riesgo de nuevas lluvias.

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