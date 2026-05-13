Presentan Versión Final del Auto Eléctrico Olinia: Así Es el Vehículo

En la conferencia matutina de hoy, 13 de mayo de 2026, se presentó la versión final del auto eléctrico Olinia; en N+ te compartimos cómo es el nuevo vehículo.

El proyecto Olinia fue desarrollado como parte de una estrategia nacional enfocada en la innovación tecnológica y la movilidad eléctrica en México.

"Es accesible, 100% eléctrico. Por lo cual cuesta muy poco operarlo. Inclusive menos que una moto puede cargarse en un chufe convencional de cualquier casa o comercio, es amplio y espacioso, es cómodo y que, por seguridad y por los usos a los que está destinado opera a una velocidad máxima de 50 km/h", dijo Roberto Capuano Tripp, director de Proyecto Olinia.

Así es Olinia. Foto: N+

En la conferencia de prensa matutina del pasado 6 de mayo de 2026, Sheinbaum Pardo anunció que la presentación oficial del prototipo final está prevista para el próximo 7 de junio de 2026, fecha en la que el público podrá conocer el vehículo de manera presencial e incluso subir al automóvil.

Información en desarrollo.

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