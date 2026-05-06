Auto Olinia Ya Está Listo: Revelan Fecha Oficial para Presentar Prototipo Final

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer cuándo se presentará el prototipo final del auto eléctrico Olinia; “a mí me gustó mucho, ya me lo enseñaron”, expresó.

Durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 6 de mayo de 2026, la mandataria nacional anunció que la próxima semana, Roberto Capuano Tripp, coordinador del Proyecto Olinia, presentará el prototipo.

“Lo vamos a presentar con su gran evento, el 7 de junio ya lo van a poder ver, se van a poder subir, es ya el prototipo final y a partir de ahí ya empieza el proceso de producción”, indicó.

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Con información de N+.

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