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Auto Olinia Ya Está Listo: Revelan Fecha Oficial para Presentar Prototipo Final

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“A mí me gustó mucho, ya me lo enseñaron”, informó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el prototipo del auto Olinia

Sheinbaum durante conferencia en la que se presentó el emblema de Olinia, en agosto 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Sheinbaum durante conferencia en la que se presentó el emblema de Olinia, en agosto 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer cuándo se presentará el prototipo final del auto eléctrico Olinia; “a mí me gustó mucho, ya me lo enseñaron”, expresó.

Durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 6 de mayo de 2026, la mandataria nacional anunció que la próxima semana, Roberto Capuano Tripp, coordinador del Proyecto Olinia, presentará el prototipo.

“Lo vamos a presentar con su gran evento, el 7 de junio ya lo van a poder ver, se van a poder subir, es ya el prototipo final y a partir de ahí ya empieza el proceso de producción”, indicó.

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Con información de N+.

spb

Claudia Sheinbaum Pardo
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