El auto eléctrico Olinia, desarrollado por investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en colaboración con el Tecnológico Nacional de México (TecNM), ya cuenta con una fecha estimada para su llegada al mercado nacional, con el objetivo de convertirse en una alternativa de movilidad accesible, sustentable y hecha en México.

Olinia es un cuadriciclo eléctrico compacto, diseñado para cubrir necesidades específicas de movilidad urbana, transporte ligero y actividades recreativas. Entre sus principales características técnicas destacan una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora, una autonomía de hasta 72 kilómetros por carga, así como un peso aproximado de 350 kilogramos, lo que lo convierte en un vehículo ligero y eficiente para trayectos cortos. Para su desarrollo, el proyecto recibió una inversión de 25 millones de pesos durante 2025.

El nombre Olinia, que en náhuatl significa “movimiento”, refleja la esencia del proyecto: impulsar la soberanía tecnológica nacional y ofrecer una opción real de movilidad eléctrica para las familias mexicanas, en un contexto de creciente congestión vial, altos costos de transporte y contaminación en las ciudades.

¿Cuándo saldrá el carro Olinia?

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó, a través de un video difundido en TikTok, que el vehículo tendrá un costo accesible y estará adaptado a las necesidades urbanas.

“Podrá ser un vehículo de carga o de pasajeros. En el primer trimestre de 2027 vamos a poder tener todos los mexicanos un mini vehículo eléctrico Olinia, hecho por investigadores y estudiantes de distintas escuelas del país”, señaló la mandataria.

Habrá tres modelos

Los tres modelos de auto Olinia. Foto: Gobierno de México

Por su parte, el coordinador del proyecto Olinia, Roberto Capuano Tripp, explicó que la meta es lanzar tres modelos distintos, cada uno enfocado en un segmento específico de la población:

Movilidad personal: para jóvenes, madres que llevan a sus hijos a la escuela y para que las personas que recurren a la compra de una motocicleta tengan una alternativa segura

Movilidad de barrio: solución de movilidad que atiende a un sector que actualmente brinda el servicio de mototaxis en diferentes ciudades del país y que representa una alternativa segura, silenciosa y confortable para usuarios y con bajo costo de operación para conductores.

Entregas de última milla para el reparto de mercancía: alternativa de bajo costo y eficiente para la creciente demanda de envíos en comercio en línea y de aplicaciones conveniencia que entregan el súper a domicilio.

