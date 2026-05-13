¿Cuándo se Presenta el Olinia de Carga? Sheinbaum Habla sobre Nuevo Auto Eléctrico

Este miércoles, 13 de mayo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre el nuevo auto eléctrico Olinia, un vehículo eléctrico mexicano, cuyo prototipo será presentado el próximo 7 de junio.

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum indicó que en el mes de julio se presenta el Olinia de carga, que “es un vehículo que sirve para cargas pequeñas en ciudades”.

Este miércoles, durante la mañanera, se dieron a conocer las primeras imágenes del prototipo de Olinia, el auto eléctrico mexicano. pic.twitter.com/OLDtDSB6UP — NMás (@nmas) May 13, 2026

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Olinia, un proyecto de de México para el mundo

Cabe recordar que el proyecto Olinia fue desarrollado como parte de una estrategia nacional enfocada en la innovación tecnológica y la movilidad eléctrica en México. Roberto Capuano Tripp, director de Proyecto Olinia, indicó que "la tecnología que hacemos en México también se conviertan en una marca nacional".

Capuano Tripp afirmó que "el vehículo está diseñado para responder a las necesidades reales de las ciudades de nuestro país". Sin embargo, la producción de Olinia comenzará en el 2027.

"Olinia es al mismo tiempo un proyecto tecnológico, industrial y para la gente. Pero sobre todo es un proyecto de México para el mundo, porque ya estamos listos para abrir las puertas de nuestro talento y tecnología y asumir el liderazgo que queremos", destacó.

Roberto Capuano explicó que "Olinia es un proyecto de México para el mundo, porque ya estamos listos para abrir las puertas de nuestro talento y tecnología y asumir el liderazgo que queremos". Aseguró que es un proyecto pensado para responder a necesidades reales ya que:

Es de bajo costo.

Accesible.

Cien por ciento eléctrico.

"Olinia es un proyecto de México para el mundo", dijo Ricardo Capuano Tripp, director del proyecto Olinia, sobre el vehículo eléctrico mexicano; afirmó que el vehículo está diseñado para responder a las necesidades reales de las ciudades de nuestro país. pic.twitter.com/3sruDwhIOl — NMás (@nmas) May 13, 2026

Reiteró que se trata de un vehículo que cuesta poco operarlo, incluso, menos que una moto. "Es amplio, espacioso, se conecta a cualquier enchufe y pera a una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora".

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