¿Cuándo Comenzará a Venderse el Auto Eléctrico Olinia? En Esta Fecha Inicia Producción

El Gobierno de México dio a conocer nuevos detalles del auto eléctrico Olinia, como sus características específicas y también cuándo comenzará a producirse para su posterior venta.

Hoy, 13 de mayo de 2026, durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinabaum Pardo, el director del proyecto Olinia, Roberto Capuano Tripp, enfatizó que el auto está pensado para responder a las necesidades reales de la población y garantizó que será accesible, amplio y cómodo.

“Olinia es una decisión de transformación: Que el diseño, el desarrollo y la construcción de tecnología que hacemos en México también se conviertan en una marca nacional”, destacó.

Noticia relacionada: Auto Olinia Ya Está Listo: Revelan Fecha Oficial para Presentar Prototipo Final.

Olinia, proyecto de México para el mundo

También dijo que se trata de un proyecto tecnológico e industrial para México y su gente, pero sobre todo “un proyecto de México para el mundo, porque ya estamos listos para abrir las puertas de nuestro talento y tecnología y asumir el rol de liderazgo que queremos”.

Al dar a conocer sus características, enfatizó que es un auto pensado para responder a las necesidades reales tanto de las ciudades como los pueblos de México, y enlisó:

Accesible , auto de bajo costo.

, auto de bajo costo. 100% eléctrico .

. Cuesta muy poco operarlo , incluso menos que una moto.

, incluso menos que una moto. Pueda cargarse en un enchufe convencional de cualquier casa o comercio.

de cualquier casa o comercio. Amplio, espacioso y cómodo.

Velocidad segura: por seguridad y usos a los que está destinado, opera a una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora.

Noticia relacionada: ¿Cuándo se Presenta el Olinia de Carga? Sheinbaum Habla sobre Nuevo Auto Eléctrico.

¿Cuándo comenzará a producirse?

Luego de mostrar por primera vez imágenes del vehículo, Capuano Tripp indicó que el próximo mes se podrá ver y tocar el primer prototipo del auto. “Olinia se presenta en la inauguración del Mundial (…) El 7 de junio Olinia abrirá un nuevo capítulo en la transformación de México”, dijo.

De igual manera, dio a conocer que estará en producción en 2027, para su posterior venta. "Echar a andar una línea de producción toma entre 12 y 15 meses y ese es el tiempo que nos va a tomar salir adelante con la producción".

Añadió que la meta es que la línea de producción tenga capacidad de producir 50 mil unidades: "Nuestra línea va a arrancar con una capacidad de producción de 20 mil unidades y la vamos a llevar a una capacidad de 50 mil en cuatro años".

Sobre este mismo tema, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que se trata del vehículo mexicano eléctrico.

“El prototipo se va a presentar el 7 de junio, ahí se van a dar muchos más detalles de Olinia, de sus características. En el mes de julio se presenta el Olinia de carga, que es un vehículo muy parecido, que sirve para cargas pequeñas en ciudades, y a partir de agosto-septiembre más o menos, el objetivo es iniciar la construcción para el desarrollo del Olinia a gran escala”, enfatizó.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb