Entre flores, mensajes y veladoras, familiares y amigos de Aarón Muñoz y Kevin Isaac acudieron a la calzada Saltillo 400 en Torreón, para darles el último adiós.

Fue en ese lugar, en la esquina con Paseo del Árbol, colonia Campestre la Rosita, perdieron la vida tras chocar contra una maquinaria durante la madrugada del domingo 31 de mayo.

Aarón de 22 años estudiaba contaduría pública en la Universidad Iberoamericana Torreón. Kevin de 24, cursaba medicina en la Universidad Autónoma de Durango.

Ambos viajaban en un automóvil que Aarón conducía; Kevin iba como copiloto y en la parte trasera viajaba Frida de 19 años, quien logró salir por su cuenta y ponerse a salvo.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Fue el pasado 31 de mayo cuando los dos jóvenes murieron calcinados luego de que Aarón no viera un cierre de circulación por obras de reposición de drenaje y chocaran contra una retroexcavadora que se encontraba en el lugar.

La unidad volcó sobre su costado izquierdo y comenzó a incendiarse. Frida sufrió diversas lesiones, entre ellas contusión frontal y fracturas en ambas muñecas.

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De acuerdo con los reportes fue el exceso de velocidad, lo que provocó que el vehículo donde viajaban los jóvenes, se impactara contra la maquinaria.

El pasado miércoles, colocaron coronas fúnebres justo donde ocurrió la tragedia, entre la Saltillo 400 y Paseo del Árbol, para recordarlos y exigir mayor señalización en la zona de obras.