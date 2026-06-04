Colocan Flores en el Lugar Donde Murieron Jovenes tras Accidente Volcadura en Torreón

Familiares colocaron flores en el lugar donde dos jóvenes perdieron la vida tras el choque y el incendio de su vehículo en Torreón.

Colocan Flores en el Lugar Donde Murieron Jovenes tras Accidente Volcadura en TorreónFoto: N+

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