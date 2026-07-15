Sheinbaum Recibe a José Raúl Mulino, Presidente de Panamá, en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum da la bienvenida a su homólogo de Panamá, en el marco de una reunión bilateral

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Sheinbaum Encabeza Ceremonia para Recibir a José Raúl Mulino, Presidente de Panamá

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Claudia Sheinbaum recibe al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en CDMX para fortalecer la relación bilateral. Comercio, seguridad e inversión en la agenda.

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