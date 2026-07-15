Sheinbaum Recibe a José Raúl Mulino, Presidente de Panamá, en Palacio Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este miércoles 15 de julio de 2026 la ceremonia de bienvenida a su homólogo de Panamá, José Raúl Mulino, en Palacio Nacional, Ciudad de México (CDMX).

El mandatario panameño, quien llegó junto con su esposa Maricel Cohen de Mulino, fue recibido en el patio central del recinto mexicano para la ceremonia formal, en la cual se entonaron los himnos de ambos países.

Sheinbaum y Mulino estuvieron acompañados por miembros de su gabinete, como parte del encuentro bilateral de hoy.

Visita oficial del presidente de Panamá, José Raúl Mulino. Palacio Nacional https://t.co/rO4HqqyT2K — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 15, 2026

Encuentro México-Panamá

La visita de Mulino se da en el marco de una visita de trabajo para fortalecer la relación bilateral México-Panamá.

Se trata de un encuentro para dialogar sobre diversos temas centrales, como:

Comercio.

Seguridad.

Inversión.

Integración regional.

Cooperación agropecuaria.

Proyectos de desarrollo.

Cabe señalar que el eje central de la visita es económico, porque buscan aumentar el comercio y las inversiones, así como aprovechar mejor el tratado de libre comercio vigente desde 2015.

Adicionalmente, el presidente de Panamá tiene prevista una reunión con representantes de 23 empresas mexicanas interesadas en invertir en territorio panameño.

Ceremonia de bienvenida al presidente de Panamá. Foto: N+

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