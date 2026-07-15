Vuelca Pipa con 20 Mil Litros de Gasolina en Altamira; Conductor Habría Dormitado

Se reportó la volcadura de una pipa que transportaba aproximadamente 20 mil litros de gasolina; el siniestro ocurrió en la curva que se encuentra a un costado del puente La Esperanza de Altamira, luego de que presuntamente el conductor se quedara dormido mientras manejaba.



El percance se registró poco después de las 5 de la mañana de este miércoles 15 de julio de 2026 cuando la pesada unidad circulaba sobre la carretera Tampico-Mante con dirección de sur a norte; tras perder el control, la pipa terminó volcada sobre su costado izquierdo.

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Autoridades atienden reporte de Volcadura de transporte de carga en carretera Tampico - Mante a la altura del libramiento Norte de Altamira.



📍ubicación: https://t.co/GmKwDJiHSD



La unidad se encuentra fuera de la cinta asfáltica. Se… pic.twitter.com/Yx39E8UZkn — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) July 15, 2026

Conductor de Pipa se Habría Quedado Dormido al Volante



De acuerdo a la información preliminar proporcionada, el operador llevaba varias horas al volante y presentaba un intenso dolor de cabeza; presuntamente ingirió medicamento; esto habría contribuido a que tuviera un microsueño, generando el fatal accidente. Por este accidente, el hombre resultó con heridas, por lo que fue trasladado a un hospital cercano.



El cuerpo de bomberos y corporaciones de emergencias atendieron la situación; una de las medidas preventivas fue aplicar espuma especializada para reducir la concentración de vapores de combustible y evitar riesgos.