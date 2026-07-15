Vuelca Pipa con 20 Mil Litros de Gasolina en Altamira; Conductor Habría Dormitado

Una pipa que transportaba cerca de 20 mil litros de gasolina volcó la madrugada de este miércoles en Altamira, Tamaulipas

Vuelca Pipa con 20 Mil Litros de Gasolina en AltamiraVuelca Pipa con 20 Mil Litros de Gasolina en Altamira; Conductor Habría Dormitado. Foto: N+

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Impactante accidente en Altamira: una pipa con 20 mil litros de gasolina volcó tras un microsueño del conductor. Bomberos controlaron el peligro. Conoce más sobre este incidente.

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